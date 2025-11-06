Щоб краще вивчати Росію: ГУР співпрацюватиме з топовии вишем

Головне управління розвідки Міноборони України тепер співпрацюватиме з Національним університетои "Києво-Могилянська академія". Вони уклали меморандум про стратегічне партнерство та співробітництво.

Про це повідомили в ГУР МО, інформує 24 Канал. Головна мета співпраці – поєднати практичний досвід воєнної розвідки та академічну експертизу вишу.

Як ГУР співпрацюватиме з Могилянкою?

Також співпраця має на меті "краще вивчати спільного ворога – Росію". Так, завдяки спільним дослідженням у межах програми з російських студій планують системне вивчення російського суспільства, державних інституцій, пропагандистських підходів та способів мислення.

Щоб перемогти ворога, потрібно знати, як він мислить та діє. Ми готові ділитися нашим унікальним досвідом з могилянцями. Наука і розвідка працюватимуть разом, щоб посилювати оборонний потенціал держави,

– заявив очільник ГУР Кирило Буданов.

Співпраця передбачає спільні дослідження, освітні заходи та обмін знаннями. Такий формат дозволить підготувати нове покоління фахівців, які глибоко розумітимуть ворога й зможуть ефективно протидіяти його впливу в усіх сферах.

Ми створили сертифікатну програму "Російські студії" для того, щоб досліджувати Росію як загрозу. Ворог, якого не знаєш – найнебезпечніший. Саме тому його вивчення є частиною нашого внеску у спільну перемогу. Співпраця з ГУР дозволить зробити ці дослідження системними та максимально ефективними,

– акцентував президент НаУКМА Сергій Квіт.

Яка вартість навчання у Києво-Могилянській академії?

Ціни на навчання на бакалавраті на найдорожчих спеціальностях цьогоріч у виші сягали 100 тисяч гривень. До таких належать:

"Інженерія програмного забезпечення";

"Комп'ютерні науки".

90 тисяч гривень за рік доведеться заплатити за рік навчання на спеціальності "Право".

А от рік навчання на найдешевших спеціальностях вартуватиме від 45 до 48 тисяч гривень.

