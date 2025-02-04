В ХНУ Каразина современные лаборатории: студентам теперь доступны революционные исследования

Реформа высшего образования продолжается. В том числе и модернизация вузов, к примеру, Харьковского национального университета имени Каразина.

В модернизированные вузы уже поступает оборудование для лабораторий различных факультетов. И это демонстрирует, в частности, и Каразинский университет, пишет 24 Канал, ссылаясь на МОН.

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Новые лаборатории в модернизированном вузе

Министр образования Оксен Лисовой и его заместитель Михаил Винницкий, посетили Харьковский университет имени В.Н. Каразина, по случаю празднования 220 лет основания заведения.

Гостям продемонстрировали современные учебно-научные лаборатории, оснащенные на базе биологического и химического факультетов.

Новые лаборатории ХНУ / фото МОН

В 2024 году к Харьковскому национальному университету имени В.Н. Каразина была присоединена Украинская инженерно-педагогическая академия (УИПА). Модернизированный университет стал одним из первых участников проекта UIHERP и получил инвестиции от Всемирного банка на оборудование лабораторий.

Благодаря UIHERP в лаборатории хроматографии химического факультета было установлено два жидкостных хроматографа для анализа окружающей среды, пищевых продуктов и медицинских образцов.

Shimadzu LC2050C 3D – хроматограф, который будут использовать для обучения. Студенты смогут работать с оборудованием, которое широко используется в фармацевтике, пищевой промышленности и экологическом контроле.

– хроматограф, который будут использовать для обучения. Студенты смогут работать с оборудованием, которое широко используется в фармацевтике, пищевой промышленности и экологическом контроле. Shimadzu LC40 X3 – универсальный прибор, который позволяет работать с широким спектром объектов анализа. Его будут использовать для научных исследований и коммерческих проектов.

Оборудование общей стоимостью – 4,5 миллиона гривен было закуплено в рамках проекта.

Какие учебные возможности открываются для студентов

Новый отдел молекулярно-генетических исследований в лаборатории биомедицинских исследований "Karazin BioMed" – это возможность для студентов работать с технологиями в сфере медицины: от автоматизированного выделения ДНК до ПЦР-анализа в режиме реального времени.

Благодаря виртуальному симулятору на современном оборудовании, в частности роботизированном комплексе QIAcube и системе AriaMx, можно работать как очно, так и дистанционно. Общая стоимость лаборатории – 7 миллионов гривен.

Современное оборудование для лабораторий / фото МОН

Вскоре ожидается расширение материальной базы лаборатории благодаря участию университета в совместном проекте МОН и Всемирного банка "Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов" – UIHERP.

Напомним! Проект UIHERP направлен на развитие лабораторий, учебно-исследовательской базы вузов, чтобы таким образом повысить конкурентоспособность высших учебных заведений. Кроме того, предусмотрено усиление управленческой способности и обмена экспертизой для изучения международных практик. В рамках проекта на развитие университетов и поддержку системы высшего образования выделено $200 миллионов.