Идем окольными путями: какие волшебные украинские слова искоренила советская власть
Источник:Андрей Шимановский
В прошлом веке советская власть беспощадно уничтожала украинские слова. Приспешники кровавого диктатора делали все возможное, чтобы искусственно приблизить наш язык к русскому.
Поэтому украинцам, в частности во время войны с потомками этих тиранов, стоит лучше изучать наш язык и возвращать эти слова из забвения. Несколько таких интересных назвал известный блогер и популяризатор украинского языка Андрей Шимановский.
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Какие волшебные украинские слова "стерла" советская власть
Блогер, в частности, вспомнил слова из словарей украинского языка 30-х годов 20 века. Именно в это время активно продолжалось уничтожение нашего языка.
Так, популяризатор языка назвал интересные аутентичные соответствия, которые исчезли с приходом "совка".
- в обход – (рус. в обход) – окольными путями, околясом;
- зануда – (ро. зануда) – нудяр;
- кривить душой – (рус. кривить душой) – криводушить.
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Как назвать "бокал" на украинском языке
Андрей Шимановский ранее также называл интересные соответствия к слову "бокал". Их в тот же период также "стерла" советская власть.
Так, стеклянный или хрустальный сосуд для вин или других напитков украинцы в ХХ веке еще называли бокалом или чарой.
Однако их еще можно называть так:
- чара;
- чарка;
- пОгар (диалектизм);
- пугАр (диалектизм);
- бокальчик (маленький);
- рюмка;
- фужер.