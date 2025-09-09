Иногда мы совершаем типичную ошибку, пытаясь усилить сказанное — используем тавтологию и даже не замечаем этого. Так как же говорить правильно и избегать забавных ошибок — рассказываем далее.

О типичных тавтологиях рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог учительницы украинского языка Светланы Чернышевой.

Смотрите также Есть ли в украинском языке слово "родителі": это может вас удивить

Какие самые распространенные повторения можно встретить?

Среди типичных лексических ошибок, которые можем встретить как в бытовой или деловой речи, так и в рекламных объявлениях есть повторение слов. Часто мы этого даже не замечаем и дублируем слова, думая что так понятнее или выразительнее.

Такое явление называют тавтология, слово греческого происхождения. И с детства едва ли не самое распространенное указание на нашу повторяемость выражение – "масло масляное". Кому говорили такое?

Что такое тавтология?

Тавтология – это использование повторения или избыточности в речи, когда одна часть высказывания полностью или частично дублирует смысл другой.

Однако, тавтология – это не всегда плохо, она используется как прием в литературе и театральном искусстве. Но в деловом стиле, научных объяснениях считается ошибкой. А в бытовой речи порой звучит забавно. Хотя к этим ошибкам мы так привыкли, потому что часто видим и слышим их, что уже не замечаем.

Повторяемости состоят как из украинских слов, так и сочетанием иноязычного слова и украинского соответствия:

зробити роботу,

широко поширений,

йти пішки,

поспішати швидко,

повертатися назад,

бачити очима,

нижня білизна,

жити життя,

зійти вниз,

співати пісню

прийдешнє майбутнє,

думу думати,

сам особисто,

плакати сльозами,

головна суть,

попередити заздалегідь,

місце розташування.

А вот и примеры сочетания заимствований и украинских значений – их называют плеоназмами:

перша прем'єра,

народний фольклор,

вишукані делікатеси,

вільна вакансія,

пам'ятний сувенір,

попередній аванс,

внутрішній інтер'єр,

прейскурант цін,

новітні інновації.

Что такое плеоназм?

Плеоназм – это использование в паре двух слов, имеющих общее лексическое значение. Обычно такие слова отдельно являются нормативными, поэтому их соединение образует лексическую ошибку.

Этот список можно продолжать еще достаточно долго. И образуются новые, поскольку иноязычных слов в украинском языке становится все больше.

Типичные лексические ошибки: смотрите видео

Если вы заметили за собой такие лексические ошибки, то исправить их можно путем начитанности, контроля за своей речью, занятий с репетиторами языка или дикторского мастерства. Так же как и изъять из речи русизмы, даже если кажется, что они незаменимы.

Как разнообразить свою речь?

Улучшить свою речь можно не только отказом от ошибок, кальки и русизмов, но и использованием разнообразных метких выражений – фразеологизмов.

Фразеологизмы – это устойчивые языковые обороты, которые придают речи выразительность и национальный колорит, а также имеют историческое происхождение.

Они обогащают лексику, создают образность, усиливают эмоциональность и передают культурный оттенок, отражая ментальность и мировоззрение украинцев.

Выражения имеют разное происхождение – народное творчество и наблюдения, цитаты из кино и книг, библейские изречения, мудрость античной мифологии и многое другое.

Говорите красиво на украинском!