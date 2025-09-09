Укр Рус
Почему нельзя говорить "йти пішки" и "попередити заздалегідь": в чём здесь скрыта ошибка
9 сентября, 16:15
Почему нельзя говорить "йти пішки" и "попередити заздалегідь": в чём здесь скрыта ошибка

Алеся Кух
Основні тези
  • Есть типичные тавтологии и плеоназмы в украинском языке, которые часто остаются незамеченными в бытовой и деловой речи.
  • Примеры таких повторяемости – "сделать работу", "первая премьера" и др. Как не допускать этих ошибок, путем повышения языковой грамотности, – читайте дальше.

Иногда мы совершаем типичную ошибку, пытаясь усилить сказанное — используем тавтологию и даже не замечаем этого. Так как же говорить правильно и избегать забавных ошибок — рассказываем далее.

О типичных тавтологиях рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог учительницы украинского языка Светланы Чернышевой.

Какие самые распространенные повторения можно встретить?

Среди типичных лексических ошибок, которые можем встретить как в бытовой или деловой речи, так и в рекламных объявлениях есть повторение слов. Часто мы этого даже не замечаем и дублируем слова, думая что так понятнее или выразительнее.

Такое явление называют тавтология, слово греческого происхождения. И с детства едва ли не самое распространенное указание на нашу повторяемость выражение – "масло масляное". Кому говорили такое?

Что такое тавтология?


Тавтология – это использование повторения или избыточности в речи, когда одна часть высказывания полностью или частично дублирует смысл другой.

Однако, тавтология – это не всегда плохо, она используется как прием в литературе и театральном искусстве. Но в деловом стиле, научных объяснениях считается ошибкой. А в бытовой речи порой звучит забавно. Хотя к этим ошибкам мы так привыкли, потому что часто видим и слышим их, что уже не замечаем.

Повторяемости состоят как из украинских слов, так и сочетанием иноязычного слова и украинского соответствия:

  • зробити роботу,
  • широко поширений,
  • йти пішки,
  • поспішати швидко,
  • повертатися назад,
  • бачити очима,
  • нижня білизна,
  • жити життя,
  • зійти вниз,
  • співати пісню
  • прийдешнє майбутнє,
  • думу думати,
  • сам особисто,
  • плакати сльозами,
  • головна суть,
  • попередити заздалегідь,
  • місце розташування.

А вот и примеры сочетания заимствований и украинских значений – их называют плеоназмами:

  • перша прем'єра,
  • народний фольклор,
  • вишукані делікатеси,
  • вільна вакансія,
  • пам'ятний сувенір,
  • попередній аванс,
  • внутрішній інтер'єр,
  • прейскурант цін,
  • новітні інновації.

Что такое плеоназм?


Плеоназм – это использование в паре двух слов, имеющих общее лексическое значение. Обычно такие слова отдельно являются нормативными, поэтому их соединение образует лексическую ошибку.

Этот список можно продолжать еще достаточно долго. И образуются новые, поскольку иноязычных слов в украинском языке становится все больше.

Типичные лексические ошибки: смотрите видео

Если вы заметили за собой такие лексические ошибки, то исправить их можно путем начитанности, контроля за своей речью, занятий с репетиторами языка или дикторского мастерства. Так же как и изъять из речи русизмы, даже если кажется, что они незаменимы. 

Как разнообразить свою речь?

Улучшить свою речь можно не только отказом от ошибок, кальки и русизмов, но и использованием разнообразных метких выражений – фразеологизмов.

  • Фразеологизмы – это устойчивые языковые обороты, которые придают речи выразительность и национальный колорит, а также имеют историческое происхождение.
  • Они обогащают лексику, создают образность, усиливают эмоциональность и передают культурный оттенок, отражая ментальность и мировоззрение украинцев.
  • Выражения имеют разное происхождение – народное творчество и наблюдения, цитаты из кино и книг, библейские изречения, мудрость античной мифологии и многое другое.

Говорите красиво на украинском!