Почему нельзя говорить "йти пішки" и "попередити заздалегідь": в чём здесь скрыта ошибка
- Есть типичные тавтологии и плеоназмы в украинском языке, которые часто остаются незамеченными в бытовой и деловой речи.
- Примеры таких повторяемости – "сделать работу", "первая премьера" и др. Как не допускать этих ошибок, путем повышения языковой грамотности, – читайте дальше.
Иногда мы совершаем типичную ошибку, пытаясь усилить сказанное — используем тавтологию и даже не замечаем этого. Так как же говорить правильно и избегать забавных ошибок — рассказываем далее.
О типичных тавтологиях рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог учительницы украинского языка Светланы Чернышевой.
Какие самые распространенные повторения можно встретить?
Среди типичных лексических ошибок, которые можем встретить как в бытовой или деловой речи, так и в рекламных объявлениях есть повторение слов. Часто мы этого даже не замечаем и дублируем слова, думая что так понятнее или выразительнее.
Такое явление называют тавтология, слово греческого происхождения. И с детства едва ли не самое распространенное указание на нашу повторяемость выражение – "масло масляное". Кому говорили такое?
Что такое тавтология?
Тавтология – это использование повторения или избыточности в речи, когда одна часть высказывания полностью или частично дублирует смысл другой.
Однако, тавтология – это не всегда плохо, она используется как прием в литературе и театральном искусстве. Но в деловом стиле, научных объяснениях считается ошибкой. А в бытовой речи порой звучит забавно. Хотя к этим ошибкам мы так привыкли, потому что часто видим и слышим их, что уже не замечаем.
Повторяемости состоят как из украинских слов, так и сочетанием иноязычного слова и украинского соответствия:
- зробити роботу,
- широко поширений,
- йти пішки,
- поспішати швидко,
- повертатися назад,
- бачити очима,
- нижня білизна,
- жити життя,
- зійти вниз,
- співати пісню
- прийдешнє майбутнє,
- думу думати,
- сам особисто,
- плакати сльозами,
- головна суть,
- попередити заздалегідь,
- місце розташування.
А вот и примеры сочетания заимствований и украинских значений – их называют плеоназмами:
- перша прем'єра,
- народний фольклор,
- вишукані делікатеси,
- вільна вакансія,
- пам'ятний сувенір,
- попередній аванс,
- внутрішній інтер'єр,
- прейскурант цін,
- новітні інновації.
Что такое плеоназм?
Плеоназм – это использование в паре двух слов, имеющих общее лексическое значение. Обычно такие слова отдельно являются нормативными, поэтому их соединение образует лексическую ошибку.
Этот список можно продолжать еще достаточно долго. И образуются новые, поскольку иноязычных слов в украинском языке становится все больше.
Если вы заметили за собой такие лексические ошибки, то исправить их можно путем начитанности, контроля за своей речью, занятий с репетиторами языка или дикторского мастерства. Так же как и изъять из речи русизмы, даже если кажется, что они незаменимы.
Как разнообразить свою речь?
Улучшить свою речь можно не только отказом от ошибок, кальки и русизмов, но и использованием разнообразных метких выражений – фразеологизмов.
- Фразеологизмы – это устойчивые языковые обороты, которые придают речи выразительность и национальный колорит, а также имеют историческое происхождение.
- Они обогащают лексику, создают образность, усиливают эмоциональность и передают культурный оттенок, отражая ментальность и мировоззрение украинцев.
- Выражения имеют разное происхождение – народное творчество и наблюдения, цитаты из кино и книг, библейские изречения, мудрость античной мифологии и многое другое.
Говорите красиво на украинском!