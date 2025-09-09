Укр Рус
Освіта Саморозвиток Чому не можна "йти пішки" і "попередити заздалегідь": яка тут закралась помилка
9 вересня, 16:08
Чому не можна "йти пішки" і "попередити заздалегідь": яка тут закралась помилка

Олеся Кух
Основні тези
  • Є типові тавтології та плеоназми в українській мові, які часто залишаються непоміченими у побутовому та діловому мовленні.
  • Приклади таких повторюваностей – "зробити роботу", "перша прем'єра" тощо. Як не допускати цих помилок, шляхом підвищення мовної грамотності, – читайте далі.

Деколи ми робимо типову помилку, щоб підсилити значення сказаного – використовуємо тавтологію та навіть самі того не помічаємо. Тож, як говорити правильно та не допускати кумедних помилок – розповідаємо далі.

Про типові тавтології розповідає 24 Канал, посилаючись на блог вчительки української мови Світлани Чернишової.

Які найпоширеніші повторення можна зустріти?

Серед типових лексичних помилок, які можемо зустріти як у побутовому чи діловому мовленні, так і в рекламних оголошеннях є повторення слів. Часто ми цього навіть не помічаємо та дублюємо слова, думаючи що так зрозуміліше чи виразніше.

Таке явище називають тавтологія, слово грецького походження. І з дитинства чи не найпоширеніша вказівка на нашу повторюваність вислів – "масло масляне". Кому казали таке?

Що таке тавтологія?


Тавтологія – це використання повторювання або надлишковості у мові, коли одна частина висловлювання повністю або частково дублює зміст іншої.

Однак, тавтологія не завжди погано, вона використовується як прийом у літературі та театральному мистецтві. Але в діловому стилі, наукових поясненнях вважається помилкою. А у побутовому мовленні деколи звучить кумедно. Хоча до цих помилок ми так звикли, бо часто бачимо і чуємо їх, що уже не помічаємо.

Повторюваності складаються як з українських слів, так і поєднанням іншомовного слова та українського відповідника:  

  • зробити роботу,
  • широко поширений,
  • йти пішки,
  • поспішати швидко,
  • повертатися назад,
  • бачити очима,
  • нижня білизна,
  • жити життя,
  • зійти вниз,
  • співати пісню
  • прийдешнє майбутнє,
  • думу думати,
  • сам особисто,
  • плакати сльозами,
  • головна суть,
  • попередити заздалегідь,
  • місце розташування.

А ось і приклади поєднання запозичень і українських значень – їх називають плеоназмами

  • перша прем'єра,
  • народний фольклор,
  • вишукані делікатеси,
  • вільна вакансія,
  • пам'ятний сувенір,
  • попередній аванс,
  • внутрішній інтер'єр,
  • прейскурант цін,
  • новітні інновації.

Що таке плеоназм?


Плеоназм – це використання в парі двох слів, що мають спільне лексичне значення. Зазвичай такі слова окремо є нормативними, тому їхнє з’єднання утворює лексичну помилку.

Цей список можна продовжувати ще досить довго. І утворюються нові, оскільки іншомовних слів в українській мові стає все більше.

Типові лексичні помилки: дивіться відео

Якщо ви помітили за собою такі лексичні помилки, то виправити їх можна шляхом начитаності, контролю за своїм мовленням, занять з репетиторами мови чи дикторської майстерності. Так само як і вилучити з мови росіянізми, навіть якщо здається, що вони незамінні. 

Як урізноманітнити своє мовлення?

Свою мову можна покращити не лише відмовою від помилок, кальок, росіянізмів, але й використанням різноманітних влучних висловів – фразеологізмів.

  • Фразеологізми – це сталі мовні звороти, які надають мовленню виразності та національного колориту, і мають історичне походження.
  • Вони збагачують лексику, створюють образність, посилюють емоційність, і передають національний колорит, відображаючи ментальність та світогляд українців.
  • Вислови мають різноманітне походження – народна творчість та спостереження, цитати з кіно та книг, біблійні цитати, мудрість з античної міфології та інше.

Говоріть красиво українською!