Деколи ми робимо типову помилку, щоб підсилити значення сказаного – використовуємо тавтологію та навіть самі того не помічаємо. Тож, як говорити правильно та не допускати кумедних помилок – розповідаємо далі.

Про типові тавтології розповідає 24 Канал, посилаючись на блог вчительки української мови Світлани Чернишової.

Які найпоширеніші повторення можна зустріти?

Серед типових лексичних помилок, які можемо зустріти як у побутовому чи діловому мовленні, так і в рекламних оголошеннях є повторення слів. Часто ми цього навіть не помічаємо та дублюємо слова, думаючи що так зрозуміліше чи виразніше.

Таке явище називають тавтологія, слово грецького походження. І з дитинства чи не найпоширеніша вказівка на нашу повторюваність вислів – "масло масляне". Кому казали таке?

Що таке тавтологія?

Тавтологія – це використання повторювання або надлишковості у мові, коли одна частина висловлювання повністю або частково дублює зміст іншої.

Однак, тавтологія не завжди погано, вона використовується як прийом у літературі та театральному мистецтві. Але в діловому стилі, наукових поясненнях вважається помилкою. А у побутовому мовленні деколи звучить кумедно. Хоча до цих помилок ми так звикли, бо часто бачимо і чуємо їх, що уже не помічаємо.

Повторюваності складаються як з українських слів, так і поєднанням іншомовного слова та українського відповідника:

зробити роботу,

широко поширений,

йти пішки,

поспішати швидко,

повертатися назад,

бачити очима,

нижня білизна,

жити життя,

зійти вниз,

співати пісню

прийдешнє майбутнє,

думу думати,

сам особисто,

плакати сльозами,

головна суть,

попередити заздалегідь,

місце розташування.

А ось і приклади поєднання запозичень і українських значень – їх називають плеоназмами:

перша прем'єра,

народний фольклор,

вишукані делікатеси,

вільна вакансія,

пам'ятний сувенір,

попередній аванс,

внутрішній інтер'єр,

прейскурант цін,

новітні інновації.

Що таке плеоназм?

Плеоназм – це використання в парі двох слів, що мають спільне лексичне значення. Зазвичай такі слова окремо є нормативними, тому їхнє з’єднання утворює лексичну помилку.

Цей список можна продовжувати ще досить довго. І утворюються нові, оскільки іншомовних слів в українській мові стає все більше.

Якщо ви помітили за собою такі лексичні помилки, то виправити їх можна шляхом начитаності, контролю за своїм мовленням, занять з репетиторами мови чи дикторської майстерності. Так само як і вилучити з мови росіянізми, навіть якщо здається, що вони незамінні.

Як урізноманітнити своє мовлення?

Свою мову можна покращити не лише відмовою від помилок, кальок, росіянізмів, але й використанням різноманітних влучних висловів – фразеологізмів.

Фразеологізми – це сталі мовні звороти, які надають мовленню виразності та національного колориту, і мають історичне походження.

Вони збагачують лексику, створюють образність, посилюють емоційність, і передають національний колорит, відображаючи ментальність та світогляд українців.

Вислови мають різноманітне походження – народна творчість та спостереження, цитати з кіно та книг, біблійні цитати, мудрість з античної міфології та інше.

Говоріть красиво українською!