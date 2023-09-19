Может ли учитель выгнать ученика с урока, и как реагировать родителям
Источник:РБК-Украина
В школах иногда могут случаться ситуации, когда учитель выгоняет ученика из класса. Или и заставляет стоять до конца урока из-за плохого поведения.
Адвокат и кандидат юридических наук Анна Даниэль рассказала, что следует знать родителям и как им действовать в такой ситуации.
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Что говорит закон
Согласно статьей 7 Закона Украины "О полном общем среднем образовании" дискриминация в сфере общего среднего образования запрещена. Ученики при этом не могут ограничивать учебу.
Даниэль при этом говорит, что ограничение участия детей в обучении недопустимо.
Вторая часть 54 статьи Закон Украины "Об образовании" предусматривает, что учителя обязаны:
- способствовать развитию способностей детей, заботиться об их физическом и психическом здоровье;
- уважать достоинство, права, свободы и законные интересы всех учеников;
- личным примером утверждать уважение к морали и общественным ценностям;
- защищать детей во время образовательного процесса от любых форм физического и психологического насилия, унижения чести и достоинства;
- сообщать руководство школы о фактах буллинга по отношению к ученикам, педагогам или научным работникам.
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Адвокат Марина Семенова уточняет: если учитель выгоняет ребенка из класса – это травля. По ее словам, в таком случае педагог совершает насилие в отношении ребенка и таким образом может причинить вред его здоровью. Учителя за такие действия могут быть привлечены к админответственности.