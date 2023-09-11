Имеют ли студенты в Украине право на льготный проезд
11 сентября 2023, 18:25Читати новину українською
Львовские студенты в рамках учебного года имеют право на льготный проезд в общественном транспорте. Они оплачивают только половину стоимости билета.
Правило касается как студентов вузов, так и профтехов. Однако для этого нужно иметь электронный билет "Леокарт", напомнили в ЛГС.
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Имеют ли украинские студенты право на льготный проезд
Об этом правиле, действующем с 1 сентября, проинформировали 69 учебных заведений Львова.
Для школьников также действует бесплатный проезд по всему общественному транспорту города. Но они должны иметь с собой ЛеоКарт.
Подать документы на получение "Леокарт" можно в шести пунктах подачи документов:
- Центр обслуживания пассажиров на улице Горбачевского, 10;
- ЦНАП на улице Выговского, 32;
- ЦНАП на проспекте Червоной Калины, 72а;
- ЛКП "Хозяин" на улице Пасечной, 49б;
- Шевченковская РА на улице Липинского,11;
- ЦНАП на улице Волнового, 14а.
Все детали о том, какие документы нужны для получения "Леокарт", можно узнать за ссылкой.