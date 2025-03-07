Кто такие Яша, Гоша, Гриша, Тема: так ли называть этих мужчин на украинском

Заметили, что часто используете не свойственные украинскому языку сокращения имен? К примеру, когда обращаетесь к Яше, Грише или Теме.

Под длительным влиянием русификации и обесценивания, нам навязали русское сокращение и звучание имен. А как они звучат на украинском, рассказывает 24 Канал.

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Какие полные имена у Яши, Гриши, Тени и Гоши

Всем известно, что у имен есть полные и сокращенные или ласкательные формы имени. Некоторые из них так придумкувато сокращают, что даже не понятно, как звучит имя. К таким относятся Гоша, Гриша, Яша, Тёма, которые звучат на русский манер.

Гоша – это короткая форма имени Георгий, что с греческого переводится как "земледелец". Оно в разных формах распространено в мире. А еще Георгий – это Гога, Жора, Георг, Гера, Гошка.

Интересно, что производными от этого имени есть имена – Юрий, Егор и даже Игорь. К Игорю и Егору, некоторые тоже обращается Гоша.

Гриша – производное от Григорий, что с греческого переводится как "бдительный". И короткие формы знакомые преимущественно русские – Гриня, Гришуня, Григорюшка.

Но украинская уменьшительно-ласкательная форма будет иметь форму – Гриць, Грицько, Грицик, Григір, Гринь или Гринько.

Яша – сокращение имени Яков, которое имеет древнееврейское происхождение – "второй по рождению". Это имя было популярно в начале, в середине ХХ века. На украинском ласковая форма будет звучать, как Ясь, Ясько.

Тёма – короткая форма имени Артем. Имя древнегреческого происхождения и означает "невредимый" или посвященный богине Артемиде. Это одно из самых популярных имен в Украине и к такой короткой форме уже привыкли. Но на украинском имя будет звучать – Артемчик или Артемко.

И напомним, что для украинского языка не свойственно сокращение с "-ша" и "-ьоша" – это русская форма, которая нам навязана, и осталась как русизм. Поэтому откажитесь от русских версий и обращайтесь на украинском.