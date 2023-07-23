Аргумент для конкурента: как красиво на украинском рассказать о поступлении в вуз
23 июля 2023, 12:09Читати новину українською
Абитуриенты в Украине активно подают заявления на поступление в избранные заведения высшего образования. Продолжается вступительная кампания 2023 года.
При этом во время общения с абитуриентами вы можете услышать немало иноязычных слов. Поэтому 24 Канал расскажет вам, какие из популярных заимствований можно легко заменить удельными украинскими словами.
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Какими красивыми украинскими словами рассказать о вступлении
В двадцать четвертой подборке предлагаем вашему вниманию популярные иноязычные слова, которые часто употребляют абитуриенты, когда рассказывают о вступительной кампании. А также подскажем, какими красивыми соответствующими соловьями вы можете их заменить.
- аналіз – розбір;
- анулювати – скасувати;
- аргумент – доказ;
- дискусія – обговорення;
- диференціація – розподіл;
- конкурент – суперник;
- конкурс – змагання, суперництво;
- контракт – договір;
- лімітувати – обмежувати;
- лінгвіст – мовознавець;
- менеджмент – керування;
- моніторинг – вивчення, дослідження;
- полеміка – суперечка, обговорення;
- соціологія – суспільствознавство;
- сфера – царина.