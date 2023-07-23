Аргумент для конкурента: как красиво на украинском рассказать о поступлении в вуз

Абитуриенты в Украине активно подают заявления на поступление в избранные заведения высшего образования. Продолжается вступительная кампания 2023 года.

При этом во время общения с абитуриентами вы можете услышать немало иноязычных слов. Поэтому 24 Канал расскажет вам, какие из популярных заимствований можно легко заменить удельными украинскими словами.

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Какими красивыми украинскими словами рассказать о вступлении

В двадцать четвертой подборке предлагаем вашему вниманию популярные иноязычные слова, которые часто употребляют абитуриенты, когда рассказывают о вступительной кампании. А также подскажем, какими красивыми соответствующими соловьями вы можете их заменить.