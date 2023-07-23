При цьому під час спілкування зі вступниками ви можете почути чимало іншомовних слів. Натомість 24 Канал розповість вам, які з популярних запозичень можна легко замінити питомими українськими словами.

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Якими красивими українськими словами розповісти про вступ

У двадцять четвертій добірці пропонуємо вашій увазі популярні іншомовні слова, які часто вживають абітурієнти, коли розповідають про вступну кампанію. А також підкажемо, якими красивими відповідниками зі солов'їної ви можете їх замінити.

аналіз – розбір;

анулювати – скасувати;

аргумент – доказ;

дискусія – обговорення;

диференціація – розподіл;

конкурент – суперник;

конкурс – змагання, суперництво;

контракт – договір;

лімітувати – обмежувати;

лінгвіст – мовознавець;

менеджмент – керування;

моніторинг – вивчення, дослідження;

полеміка – суперечка, обговорення;

соціологія – суспільствознавство;

сфера – царина.

Тож активно вживайте питомі слова з рідної мови і успіхів вам під час вступної кампанії!