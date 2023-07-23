При цьому під час спілкування зі вступниками ви можете почути чимало іншомовних слів. Натомість 24 Канал розповість вам, які з популярних запозичень можна легко замінити питомими українськими словами.
Дивіться також Зачаруйте співрозмовників: які іншомовні слова мають красиві українські відповідники
Якими красивими українськими словами розповісти про вступ
У двадцять четвертій добірці пропонуємо вашій увазі популярні іншомовні слова, які часто вживають абітурієнти, коли розповідають про вступну кампанію. А також підкажемо, якими красивими відповідниками зі солов'їної ви можете їх замінити.
- аналіз – розбір;
- анулювати – скасувати;
- аргумент – доказ;
- дискусія – обговорення;
- диференціація – розподіл;
- конкурент – суперник;
- конкурс – змагання, суперництво;
- контракт – договір;
- лімітувати – обмежувати;
- лінгвіст – мовознавець;
- менеджмент – керування;
- моніторинг – вивчення, дослідження;
- полеміка – суперечка, обговорення;
- соціологія – суспільствознавство;
- сфера – царина.