При этом во время общения с абитуриентами вы можете услышать немало иноязычных слов. Поэтому 24 Канал расскажет вам, какие из популярных заимствований можно легко заменить удельными украинскими словами.

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Какими красивыми украинскими словами рассказать о вступлении

В двадцать четвертой подборке предлагаем вашему вниманию популярные иноязычные слова, которые часто употребляют абитуриенты, когда рассказывают о вступительной кампании. А также подскажем, какими красивыми соответствующими соловьями вы можете их заменить.

аналіз – розбір;

анулювати – скасувати;

аргумент – доказ;

дискусія – обговорення;

диференціація – розподіл;

конкурент – суперник;

конкурс – змагання, суперництво;

контракт – договір;

лімітувати – обмежувати;

лінгвіст – мовознавець;

менеджмент – керування;

моніторинг – вивчення, дослідження;

полеміка – суперечка, обговорення;

соціологія – суспільствознавство;

сфера – царина.

Поэтому активно употребляйте удельные слова с родного языка и успехов во время вступительной кампании!