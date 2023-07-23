При этом во время общения с абитуриентами вы можете услышать немало иноязычных слов. Поэтому 24 Канал расскажет вам, какие из популярных заимствований можно легко заменить удельными украинскими словами.

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Какими красивыми украинскими словами рассказать о вступлении

В двадцать четвертой подборке предлагаем вашему вниманию популярные иноязычные слова, которые часто употребляют абитуриенты, когда рассказывают о вступительной кампании. А также подскажем, какими красивыми соответствующими соловьями вы можете их заменить.

  • аналіз – розбір;
  • анулювати – скасувати;
  • аргумент – доказ;
  • дискусія – обговорення;
  • диференціація – розподіл;
  • конкурент – суперник;
  • конкурс – змагання, суперництво;
  • контракт – договір;
  • лімітувати – обмежувати;
  • лінгвіст – мовознавець;
  • менеджмент – керування;
  • моніторинг – вивчення, дослідження;
  • полеміка – суперечка, обговорення;
  • соціологія – суспільствознавство;
  • сфера – царина.