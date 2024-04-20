Как красиво по-украински сказать "колізія, граціозний, компонент"

Украинцы часто любят употреблять иноязычные слова. Последние уже стали хорошей частью лексикона земляков и даже вытеснили отдельные удельные слова.

Однако не стоит пренебрегать замечательными словами из родного языка. Не делать этого поможет Образование 24.

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Какие заимствованные слова стоит заменить украинскими

У пятьдесят четвертой подборке советуем вам чаще употреблять собственно украинские слова. Они намного интереснее и красивее, чем заимствованные. И ничем не уступают популярным иноязычным аналогам.

Поэтому советуем вам уже сейчас усовершенствовать свою ежедневную речь и заменить эти десять заимствований красивыми украинскими словами.