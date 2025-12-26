МОН намерено привлечь в Украину 100 тысяч иностранных студентов
- МОН Украины стремится привлечь 100 тысяч иностранных студентов после окончания войны.
- Сейчас у нас учится 20 тысяч иностранцев.
В МОН Украины надеются, что после завершения войны количество иностранных студентов в Украине может вырасти. Причем до 100 тысяч.
Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует 24 Канал. Он также рассказал о перспективах.
Сколько студентов могут привлечь в Украину на обучение?
Чиновник отметил, что украинские вузы сегодня объединили в себе много направлений. В частности, важных для общества. И это, по его мнению, – один из факторов увеличения количества иностранцев после завершения войны.
Сейчас у нас учится 20 тысяч иностранцев. До полномасштабной войны было где-то 80 тысяч. Задача – восстановиться после завершения войны до показателя в 100 тысяч иностранных студентов,
– заявил Трофименко.
И подчеркнул, что надо делать все, чтобы наши университеты сохраняли эту сеть контактов и свою способность учить иностранцев.
И после завершения войны у нас будет существенно восстанавливаться количество иностранных граждан, которые будут получать образование в нашем украинском университете,
– считает заместитель министра.
К слову, в этом году в украинские вузы зачислили 5 475 иностранных студентов. В прошлом году было 4 941.
Какие самые популярные специальности среди иностранцев?
Самые популярные специальности, которые сейчас выбирают такие студенты, – это:
медицина;
менеджмент;
судостроение;
право;
экономика;
фармация, в том числе и промышленная.
Больше всего студентов – из Китая (6846), Азербайджана (5017), Грузии (1081), Индии (930), Марокко (723), Турции (636), рассказал рассказывал Николай Трофименко РБК-Украина.