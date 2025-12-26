Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует 24 Канал. Он также рассказал о перспективах.

Сколько студентов могут привлечь в Украину на обучение?

Чиновник отметил, что украинские вузы сегодня объединили в себе много направлений. В частности, важных для общества. И это, по его мнению, – один из факторов увеличения количества иностранцев после завершения войны.

Сейчас у нас учится 20 тысяч иностранцев. До полномасштабной войны было где-то 80 тысяч. Задача – восстановиться после завершения войны до показателя в 100 тысяч иностранных студентов,

– заявил Трофименко.

И подчеркнул, что надо делать все, чтобы наши университеты сохраняли эту сеть контактов и свою способность учить иностранцев.

И после завершения войны у нас будет существенно восстанавливаться количество иностранных граждан, которые будут получать образование в нашем украинском университете,

– считает заместитель министра.

К слову, в этом году в украинские вузы зачислили 5 475 иностранных студентов. В прошлом году было 4 941.

Какие самые популярные специальности среди иностранцев?

Самые популярные специальности, которые сейчас выбирают такие студенты, – это:

медицина;

менеджмент;

судостроение;

право;

экономика;

фармация, в том числе и промышленная.

Больше всего студентов – из Китая (6846), Азербайджана (5017), Грузии (1081), Индии (930), Марокко (723), Турции (636), рассказал рассказывал Николай Трофименко РБК-Украина.