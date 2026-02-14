В вузах Украины получает образование сейчас 21 271 иностранный студент. Такие данные по состоянию на начало 2026 года.

Об этом свидетельствуют данные Украинского государственного центра международного образования (УГЦМО), сообщает Министерство образования и науки Украины.

Из каких стран чаще всего едут студенты в Украину?

В вузах Украины учатся граждане из 127 стран мира. Больше всего студентов из Китая, Азербайджана, Грузии, Индии, Марокко, Турции, Туркменистана, Польши, Армении, России.



Иностранные студенты в вузах Украины / МОН

Какие специальности выбирают иностранцы?

Самыми распространенными направлениями подготовки являются:

Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок;

Пищевые технологии;

Менеджмент;

Технология производства и переработки продукции животноводства;

Медицина;

Физическая культура и спорт;

Биотехнологии и биоинженерия;

Авиационный транспорт;

Экономика и международные экономические отношения;

Компьютерная инженерия.

Как привлекают иностранцев в Украину?

По состоянию на 1 января 2026 года зарегистрировано 6292 приглашений на обучение. Больше всего – для абитуриентов из Китая, Азербайджана, Грузии, Туркменистана, Марокко, Нигерии, Турции, Индии, США, Польши.

Руководительница УДЦМО Елена Шаповалова говорит, что привлекать иностранных студентов во время войны чрезвычайно сложно. Однако в Украине над этим системно работают.

Мы участвуем в международных образовательных выставках, проектах, развиваем партнерства. И за прошлый год получили почти 10 тысяч заявлений и выдали более 6 тысяч приглашений на обучение – это весомый результат в нынешних условиях,

– отметила она.

Украинский государственный центр международного образования напоминает, что в этом году для иностранных абитуриентов сохраняется возможность двух наборов на обучение. Вузы самостоятельно определяют сроки проведения осеннего и зимнего наборов, в частности зимний набор может длиться до 15 апреля.

Сколько иностранных студентов планирует привлечь МОН?