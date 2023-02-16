Как будут проходить внеплановые проверки учебных заведений: согласовали механизм

В Украине согласовали Порядок проведения внеплановых проверок учебных заведений. Его разработала Государственная служба качества образования.

Право проводить такие проверки имеют ДСКО и его территориальные органы. И это только в пределах своих полномочий.

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