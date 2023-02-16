Право проводить такие проверки имеют ДСКО и его территориальные органы. И это только в пределах своих полномочий.

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Как будут проходить внеплановые проверки учебных заведений

Основанием для проведения проверки есть:

  • обращение о нарушении, что повлекло или может нанести вред правам, законным интересам лица; однако к обращению лицо должно добавить документы или копии, подтверждающие нарушение;

  • необходимость проверки выполнения распоряжения, выданного по результатам проведения ДСКО или его территориальным органом предварительного мероприятия государственного надзора (контроля);

  • обращение образовательного омбудсмена.

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Какие проверки не будут проводить

Проверки не будут проводить:

  • за анонимными и безосновательными обращениями;
  • повторные по тому же факту;
  • по вопросам, рассматриваемым в суде;
  • по вопросам, являющимся объектом рассмотрения в ходе уголовного производства.

Общий срок проведения проверки не может превышать 15 рабочих дней.