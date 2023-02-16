Право проводить такие проверки имеют ДСКО и его территориальные органы. И это только в пределах своих полномочий.
Читайте Как получить украинское школьное образование за границей
Как будут проходить внеплановые проверки учебных заведений
Основанием для проведения проверки есть:
обращение о нарушении, что повлекло или может нанести вред правам, законным интересам лица; однако к обращению лицо должно добавить документы или копии, подтверждающие нарушение;
необходимость проверки выполнения распоряжения, выданного по результатам проведения ДСКО или его территориальным органом предварительного мероприятия государственного надзора (контроля);
обращение образовательного омбудсмена.
К теме С какими вызовами больше всего сталкиваются школьники во время войны
Какие проверки не будут проводить
Проверки не будут проводить:
- за анонимными и безосновательными обращениями;
- повторные по тому же факту;
- по вопросам, рассматриваемым в суде;
- по вопросам, являющимся объектом рассмотрения в ходе уголовного производства.
Общий срок проведения проверки не может превышать 15 рабочих дней.