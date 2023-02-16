Глава Минобразования Сергей Шкарлетт в эфире национального телемарафона рассказал о главных вызовах, с которыми сейчас борются ученики во время учебы.

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Шкарлетт назвал наибольшие вызовы в обучении школьников

Министр рассказал, что на сегодняшний день в Украине около 1,6 миллиона учеников учится дистанционно. Из них – 70 тысяч детей с временно оккупированных территорий.

И добавил, что самыми большими вызовами во время такого формата обучения является отсутствие интернета и отключение света. В то же время, Шкарлет заверил, что учителя научились работать и в таких условиях.

Нынешняя ситуация в Украине вынуждает искать альтернативные способы обучения. Такие как дистанционная лицензированная школа "Оптима", обеспечивающая качественный и непрерывный учебный процесс даже при форс-мажорных обстоятельствах.

В частности, МОН совместно с другими педагогами формируют интерактивные приложения, позволяющие детям учиться даже в случае отсутствия интернета. Также в Украине значительно расширили состав электронных библиотек. Ученики могут использовать 1335 экземпляров, охватывающих все предметы.

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