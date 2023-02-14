Об этом рассказал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Также уточнил, что соблюдать языковой закон должны и учителя.
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Увольнять ли педагогов за преподавание на русском
Кремень напомнил, что на прошлой неделе в Киевском торгово-экономическом университете одна из доцентов унижала студентов и доказывала, что может разговаривать на том языке, на котором захочет. Администрация вуза решила ее уволить.
Если мы говорим о конкретных учителях и неспособности директора обеспечить образовательный процесс на украинском, конечно, мы инициируем увольнение или предупреждение или выговор такому директору. Есть случаи, когда руководители заведений идут навстречу и сами нейтрализуют проблему в самом начале,
– уточнил языковой омбудсмен.
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Что предусматривает языковой закон
16 июля 2019 вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Согласно документу, украинский язык является обязательным для органов государственной власти и публичных сфер.
Закон гарантирует, что каждый человек в Украине может получать информацию и услуги на украинском языке.
В частности, для педагогов на работе использование украинского языка обязательно.
Источник: DW
Преподаватель киевского вуза поплатилась через язык
- В Государственном торгово-экономическом университете разразился языковой скандал.
- В сети обнародовали видео, на котором преподавательница киевского вуза начинает пару на русском. Студенты же делают ей замечания.
- Затем преподавательница вуза "отправила" студентов и их родителей на фронт после просьбы проводить лекции на украинском.
- Ответ вуза не заставил себя ждать. в ДТЭУ заявили, что вуз занимает категорическую позицию по соблюдению языкового законодательства, обеспечивает воспитание патриотизма и сознания молодежи Украины.
- Преподавательницу уволили.