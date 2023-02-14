Про це розповів Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Також уточнив, що дотримуватися мовного закону мають і вчителі.

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Чи звільнятимуть педагогів за викладання російською

Кремінь нагадав, що минулого тижня в Київському торговельно-економічному університеті одна з доценток принижувала студентів і доводила, що може розмовляти тією мовою, якою захоче. Адміністрація вишу вирішила її звільнити.

Якщо ми говоримо про конкретних вчителів і нездатність директора забезпечити освітній процес українською, звичайно, ми ініціюємо звільнення або попередження чи догану такому директору. Є випадки, коли керівники закладів йдуть назустріч і самі нейтралізують проблему на самому початку,

– уточнив мовний омбудсмен.

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Що передбачає мовний закон 16 липня 2019 року набув чинності закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Відповідно до документа, українська мова є обов'язковою для органів державної влади та публічних сфер. Закон гарантує, що кожна людина в Україні може отримувати інформацію та послуги українською. Зокрема, для освітян на роботі використання української мови є обов'язковим. Джерело: DW

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