Про це розповів Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Також уточнив, що дотримуватися мовного закону мають і вчителі.
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Чи звільнятимуть педагогів за викладання російською
Кремінь нагадав, що минулого тижня в Київському торговельно-економічному університеті одна з доценток принижувала студентів і доводила, що може розмовляти тією мовою, якою захоче. Адміністрація вишу вирішила її звільнити.
Якщо ми говоримо про конкретних вчителів і нездатність директора забезпечити освітній процес українською, звичайно, ми ініціюємо звільнення або попередження чи догану такому директору. Є випадки, коли керівники закладів йдуть назустріч і самі нейтралізують проблему на самому початку,
– уточнив мовний омбудсмен.
До теми Викладачка київського вишу "відправила" студентів на фронт через мову і поплатилася
Що передбачає мовний закон
16 липня 2019 року набув чинності закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Відповідно до документа, українська мова є обов'язковою для органів державної влади та публічних сфер.
Закон гарантує, що кожна людина в Україні може отримувати інформацію та послуги українською.
Зокрема, для освітян на роботі використання української мови є обов'язковим.
Джерело: DW
Викладачка київського вишу поплатилася через мову
- У Державному торговельно-економічному університеті спалахнув мовний скандал.
- У мережі оприлюднили відео, на якому викладачка київського вишу починає пару російською. Натомість студенти роблять їй зауваження.
- Опісля викладачка вишу "відправила" студентів та їх батьків на фронт після прохання проводити лекції українською.
- Відповідь вишу не забарилася. у ДТЕУ заявили, що виш займає категоричну позицію щодо дотримання мовного законодавства, забезпечує виховання патріотизму та свідомості молоді України.
- Викладачку звільнили.