Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону розповів про головні виклики, з якими зараз борються учні під час навчання.
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Шкарлет назвав найбільші виклики у навчанні школярів
Міністр розповів, що на сьогодні в Україні близько 1,6 мільйона учнів вчиться дистанційно. З них – 70 тисяч дітей з тимчасово окупованих територій.
І додав, що найбільшими викликами під час такого формату навчання є відсутність інтернету та відключення світла. Водночас Шкарлет запевнив, що вчителі навчилися працювати і в таких умовах.
Зокрема, МОН спільно з іншими освітянами формують інтерактивні додатки, які дають змогу дітям вчитися навіть у разі відсутності інтернету. Також в Україні суттєво розширили склад електронних бібліотек. Учні можуть користуватися 1335 примірниками, які охоплюють усі предмети.
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У школах можуть з'явитися нові предмети
- Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак анонсував появу в школах України нових курсів для учнів.
- Зокрема, планують запровадити два предмети – основи тактичної медицини та основи тактичної підготовки.
- Над цим працює Інститут модернізації змісту освіти, який відповідає за зміст та за наповнення цих дисциплін.
- Бабак вважає, що викладання цих предметів можна буде реалізувати за допомогою ветеранів, які брали участь у війні, або за допомогою бійців територіальної оборони.