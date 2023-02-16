Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону розповів про головні виклики, з якими зараз борються учні під час навчання.

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Шкарлет назвав найбільші виклики у навчанні школярів

Міністр розповів, що на сьогодні в Україні близько 1,6 мільйона учнів вчиться дистанційно. З них – 70 тисяч дітей з тимчасово окупованих територій.

І додав, що найбільшими викликами під час такого формату навчання є відсутність інтернету та відключення світла. Водночас Шкарлет запевнив, що вчителі навчилися працювати і в таких умовах.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Зокрема, МОН спільно з іншими освітянами формують інтерактивні додатки, які дають змогу дітям вчитися навіть у разі відсутності інтернету. Також в Україні суттєво розширили склад електронних бібліотек. Учні можуть користуватися 1335 примірниками, які охоплюють усі предмети.

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