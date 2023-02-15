Які нові предмети зʼявляться для учнів

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак анонсував появу в школах України нових курсів для учнів. Зокрема, планують запровадити два предмети – основи тактичної медицини та основи тактичної підготовки.

До теми У Раді розповіли, коли вчителям піднімуть зарплати

За його словами, над цим працює Інститут модернізації змісту освіти, який відповідає за зміст та за наповнення цих дисциплін.

Нам потрібно визначитися з концепцією, хто викладатиме ці дисципліни. Бо дуже не хочеться, щоб ми поверталися до тієї практики, яка була, коли, за всієї поваги, відставний пенсіонер розповідатиме, що зараз відбувається,

– заявив Бабак.

Він вважає, що викладання цих предметів можна буде реалізувати за допомогою ветеранів, які брали участь у війні, або за допомогою бійців територіальної оборони.

"Тоді там будуть і основи тактичної медицини, і основи тактичної підготовки тощо. Крім того, зауважу, що і для хлопців і для дівчат усе це потрібно однаково. Програма може дещо відрізнятися, але, по суті, вона має бути однаковою, тому що і хлопці мають розбиратися в медицині, і дівчата повинні вміти поводитися зі зброєю", – пояснює нардеп.

Крім того, голова профільного комітету ВР запевняє, що такі предмети потрібно викладати не лише в 10 чи 11 класах, а починати раніше з 8 чи 9 класу, бо частина дітей після 9-го йде на професійну освіту.

Яку концепцію безпеки розробляють у школах

Бабак додав, що зараз напрацьовується концепція безпеки в школах, яка була започаткована ще покійним міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським.

Була максимально робоча ідея – додати в школи одного офіцера з безпеки, який буде співробітником МВС, для того, щоб стежити за безпекою в самій школі на рівні з відеоспостереженням, тривожними кнопками. Його завдання – передавати за потреби інформацію в органи внутрішніх справ для швидкого реагування,

– розповів голова комітету.

Водночас, на думку Бабака, на сьогодні не йдеться про плани встановлення в школах металошукачів чи рамок, оскільки це фінансово затратно і не вирішить жодних проблем.

До слова, педагоги в Україні мають право на відстрочку від мобілізації, але якщо вони виконують дві умови – робота в закладі освіти має бути основною, а зайнятість педагога повинна бути не менше 0,75 ставки. Тож, вчитель, який працює на пів ставки, відстрочку не отримає.