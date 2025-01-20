Россияне не осилят: какие 8 украинских слов им трудно произнести

Украинский язык – мелодичный и чрезвычайно богат на интересные слова и выражения. Отдельные аутентичные около века назад пыталась "стереть" советская власть.

Их заменяли похожими с российскими. Поэтому 24 Канал советует употреблять как можно больше интересных и аутентичных украинских слов.

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Какие украинские слова не произнесут россияне

Немало языковых интересностей можно найти и среди диалектизмов. Поэтому предлагаем 8 слов из нашего языка, которые трудно произнести россиянам. Их выделил NV.

Долініж – вниз ногами.

– вниз ногами. Взорувати – равняться на кого-то, брать пример, подражать, копировать (в хорошем смысле).

– равняться на кого-то, брать пример, подражать, копировать (в хорошем смысле). Манівцем – в обход, обходить что-то не проходной тропой.

– в обход, обходить что-то не проходной тропой. Длятися – задерживаться, опаздывать, при этом не спешить.

– задерживаться, опаздывать, при этом не спешить. Кремзлики – деруны; блюдо из тертого картофеля или кабачков.

– деруны; блюдо из тертого картофеля или кабачков. Пивниця – шинок, погреб, подвал.

– шинок, погреб, подвал. Бамбетель – скамейка-кровать; место в конце автобуса.

– скамейка-кровать; место в конце автобуса. Легейда – дурак, болван, идиот идиот.

Заметим, что эти диалектизмы можно найти в произведениях литературы и в разговорной речи украинцев, в частности на Западе Украины. Языковеды также отмечают, что некоторые диалектные слова могут в разных областях иметь разный смысл.

Ранее мы также рассказывали, что во время полномасштабной войны с Россией наш язык обогатило немало новых слов и выражений. При этом довольно колоритных. Они ассоциируются с боевыми действиями, персоналиями, оружием и тому подобное. Известный украинский языковед Александр Авраменко назвал самые популярные.