УКР РУС
20 січня 2025, 08:47
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Росіяни не подужають: які 8 українських слів їм важко вимовити

Марія Волошин
Основні тези
  • Росіянам складно вимовити деякі українські слова. Зокрема, якщо ці слова є діалектизмами.
  • Тож пропонуємо 8 таких слів, які ви могли не знати. 

Українська мова – мелодійна та надзвичайно багата на цікаві слова і вислови. Окремі автентичні близько століття тому намагалася "стерти" радянська влада.

Їх замінювали схожими з російськими. Тому 24 Канал радить вживати якомога більше цікавих та автентичних українських слів. 

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Які українські слова не вимовлять росіяни 

Чимало мовних цікавинок можна знайти і серед діалектизмів. Тож пропонуємо 8 слів з нашої мови, які важко вимовити росіянам. Їх виокремив NV

  • Долініж – вниз ногами.
  • Взорувати – рівнятися на когось, брати приклад, наслідувати, копіювати (в хорошому сенсі).
  • Манівцем – в обхід, обходити щось не прохідною стежкою.
  • Длятися – затримуватися, спізнюватися, при цьому не поспішати.
  • Кремзлики – деруни; страва з тертої картоплі або кабачків.
  • Пивниця – шинок, льох, підвал.
  • Бамбетель – лавка-ліжко; місце в кінці автобуса.
  • Легейда – дурень, телепень, йолоп.

Зауважимо, що ці діалектизми можна знайти у творах літератури та у розмовному мовленні українців, зокрема на Заході України.  Мовознавці також зазначають, що деякі діалектні слова можуть в різних областях мати різний сенс.

Раніше ми також розповідали, що у час повномасштабної війни з Росією нашу мову збагатило чимало нових слів та висловів. При цьому доволі колоритних. Вони асоціюються з бойовими діями, персоналіями, зброєю тощо. Відомий український мовознавець Олександр Авраменко назвав найпопулярніші.