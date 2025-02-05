Эти 10 слов польский язык позаимствовал в украинского
В украинском языке есть немало иноязычных слов, которые хорошо в нем "прижились". Что интересно, наш язык также может похвастаться словами, которыми обогатил другие языки.
Немало наших слов бытует, в частности, в языке польском. Филолог Мария Словолюб в своем тиктоке озвучила десять таких слов, отмечает 24 Канал.
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Какие слова польский язык позаимствовал у украинского
Вот эти украинские слова, которые обогатили язык страны-соседки:
- воля;
- доля;
- хата;
- оберіг;
- вишня;
- борщ;
- квас;
- нагайка;
- город;
- городище;
- відьма.
И это далеко не весь перечень украинских слов, которые обогатили язык соседней страны.
Знайте, что отдельные слова могут быть и в польском, и в украинском языке. Но это не всегда означает, что кто-то от кого-то заимствовал. Ведь и польский, и украинский – это славянские языки. Поэтому им свойственно иметь что-то общее,
– прокомментировала языковед.
Также она отметила: довольно часто замечает, что украинцы могут "болеть" на неполноценность.
То, что на самом деле принадлежит нам, вы присваиваете или дарите другим языкам или национальностям. Не делайте этого – цените свое! И заботьтесь о языке,
– подчеркнула Словолюб.
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