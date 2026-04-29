"Язык не знают или политически предвзятые, или умственно отсталые": сильные цитаты Фарион о языке

29 апреля – день рождения языковеда, ученого и общественного деятеля Ирины Фарион. Ей исполнилось бы 62 года.

Во Львове по случаю дня рождения деятеля состоятся памятные мероприятия.

Что говорила Ирина Фарион о языке?

В день гибели языковеда, 19 июля 2024 года, украинцы писали, что убили не только Ирину Фарион – прозвучал "выстрел в язык" и "убили украинский язык". При этом земляки проводили параллели с тем, что это Россия всячески пытается уничтожить и искоренить украинский язык.

Предлагаем при этом ознакомиться с сильными цитатами, которые принадлежат ученому.

Цитаты Ирины Фарион о языке

"Язык не знают или те, кто политически предвзятые, или умственно отсталые. В какой системе координат находитесь вы?"

"Говорить на украинском – это значит господствовать".

"Почему они живут в Украине и говорят на языке оккупанта? Они садомазохисты? Им нравится использовать язык врага?"

"Язык – это скала, на которой стоит большое украинское сооружение".

"Основной признак нации, это языковой признак. Язык это граница между государствами. Мы сохранились, как отдельное государство, потому что мы сохранили свой язык".

К слову В ноябре 2023 года вокруг Ирины Фарион возник языковой скандал после ее высказывания во время программы "Рандеву с Яниной Соколовой". Она критически высказалась об украинских военных, которые общаются на русском.

"Язык – это не средство коммуникации. Язык – это форма жизни отдельной нации!

"Язык – это из сферы абсолютных ценностей, которыми не компрометируют и не приспосабливаются. Это как любовь: или все, или ничего".

Язык – это наш идеологический фронт победы.

Я желаю, чтобы реально Украина вся заговорила на украинском языке. Если бы это произошло, то не было бы войны. Потому что если бы это произошло, украинцы бы продемонстрировали внутреннюю и ментальную обособленность от Москвы.

Не нравится кому-то слово ошалевшие, хорошо, я помогу. Московский аналог – "упоротые". Ну это же "очманіння" – жить 32 года в Украине и не говорить на украинском языке.

Русский язык является символом России и основной мотивацией Путина развязать войну с Украиной, чтобы "защитить" русскоязычное население. русский язык – пуповина мира варваров...

Из-за своих высказываний Ирину Фарион часто критиковали, в том числе и военные.

Ирина Фарион о языковом вопросе: видео

Что известно о смерти языковеда?

На Ирину Фарион напали 19 июля 2024 года на улице Масарика во Львове. Мужчина, которым по подозрениям был Вячеслав Зинченко, следил за языковедом, а потом выстрелил ей в голову. Преступник скрылся с места, а Ирину Фарион госпитализировали.

Пока полиция искала нападавшего, врачи боролись за жизнь деятеля, но ее сердце не выдержало. В тот же день Ирина Фарион умерла.