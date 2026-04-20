Что интересно, в его поэзии запечатлелись немало интересных украинских слов. О них, в частности, авторские неологизмы, в стихах Стуса "Освитории" рассказала учительница украинского языка и литературы писательница, исследовательница литературы Диана Мельникова.

К теме Мерва, жорства, линва, шерхлый: какими интересными словами изобилуют стихи Василия Стуса

Какие интересные слова есть в стихах Василия Стуса?

Предлагаем ознакомиться с 10 интересными словами из стихов диссидента, их значением и строками из стихов.

1. Невідь – безвестность, неизвестность.

"Гойдається вечора зламана віть, як костур сліпого, що тичеться в простір осінньої невіді".

2. Брость – листовые или цветочные почки.

"Жалощів брості коцюрбляться в снінні – а дерево спить. Гойдається вечора зламана віть туга, наче слива, рудою налита".

3. Коцюрбитися – гнуться, кривиться, скручиваться; скручиваться от старости, боли, страха и тому подобное.

"Жалощів брості коцюрбляться в снінні – а дерево спить".

4. Ненасить – большая жажда, влечение, стремление к чему-либо.

"О ти всепрощальна, о несамовита осмутами вмита твоя ненасить".

5. Басаманити – ударяя, делать полосы (басаман – полоска из ткани; полоса на теле от удара).

"Гойдається вечора зламана віть, і синню тяжкою в осінній пожежі мій дух басаманить".

6. Кушпела́ – столб, клубы пыли, песка, снега и т.д.; метель.

"Взялась кушпелою – обвітрені крони всю душу обрушать у довгі полони, і згадкою – вечора зламана віть".

7. Розколо́шканий – разбуженный, растревоженный, напуганный и т. п. (о человеке или другом существе).

"Удай, що обтято дорогу. Що спить душа, розколошкана в смертнім оркані високих наближень. На серця екрані гойдається вечора зламана віть".

8. Мосяжний – то же, что латунный (латунь – сплав меди с цинком, иногда с примесью свинца, железа, олова и других металлов); мосяжного цвета.

"Гойдається павіть, а сонце – не гасне і грає в пожежах мосяжна сосна".

9. Торо́с – нагромождение обломков льда на замерзших морях и реках, образующееся в результате сжатия льда.

"Це довге кружляння – над світом і під кошлатими хмарами, під багряними торосами замірів".

10. За́мір – замысел, желание сделать что-то; намерение.

"Це довге кружляння – над світом і під кошлатими хмарами, під багряними торосами замірів".

