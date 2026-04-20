Що цікаво, у його поезії закарбувались чимало цікавих українських слів. Про них, зокрема, авторські неологізми, у віршах Стуса "Освіторії" розповіла вчителька української мови та літератури письменниця, дослідниця літератури Діана Мельникова.

До теми Мерва, жорства, линва, шерхлий: якими цікавими словами рясніють вірші Василя Стуса

Які цікаві слова є у віршах Василя Стуса?

Пропонуємо ознайомитись із 10 цікавими словами з віршів дисидента, їхнім значенням та рядками з віршів.

1. Невідь – безвість, невідомість.

"Гойдається вечора зламана віть, як костур сліпого, що тичеться в простір осінньої невіді".

2. Брость – листкові або квіткові бруньки.

"Жалощів брості коцюрбляться в снінні – а дерево спить. Гойдається вечора зламана віть туга, наче слива, рудою налита".

3. Коцюрбитися – гнутися, кривитися, скручуватися; скорчуватися від старості, болю, страху тощо.

"Жалощів брості коцюрбляться в снінні – а дерево спить".

4. Ненасить – велика жадоба, потяг, прагнення до чого-небудь.

"О ти всепрощальна, о несамовита осмутами вмита твоя ненасить".

5. Басаманити – ударяючи, робити смуги (басаман – смужка з тканини; смуга на тілі від удару).

"Гойдається вечора зламана віть, і синню тяжкою в осінній пожежі мій дух басаманить".

Цікаво!

6. Кушпела́ – стовп, клуби пилу, піску, снігу тощо; завірюха.

"Взялась кушпелою – обвітрені крони всю душу обрушать у довгі полони, і згадкою – вечора зламана віть".

7. Розколо́шканий – розбуджений, розтривожений, наляканий тощо (про людину або іншу істоту).

"Удай, що обтято дорогу. Що спить душа, розколошкана в смертнім оркані високих наближень. На серця екрані гойдається вечора зламана віть".

8. Мосяжний – те саме, що латунний (латунь – сплав міді з цинком, іноді з домішкою свинцю, заліза, олова та інших металів); мосяжного кольору.

"Гойдається павіть, а сонце – не гасне і грає в пожежах мосяжна сосна".

9. Торо́с – нагромадження уламків криги на замерзлих морях і річках, що утворюється внаслідок стискання льоду.

"Це довге кружляння – над світом і під кошлатими хмарами, під багряними торосами замірів".

10. За́мір – задум, бажання зробити щось; намір.

"Це довге кружляння – над світом і під кошлатими хмарами, під багряними торосами замірів".

Дивіться також Ці 10 українських слів змусять росіян зламати язик

