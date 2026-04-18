Українська мова багата на ідіоми, які додають мовленню особливого колориту та емоційності. Читаючи класику дитячої літератури – "Тореадори з Васюківки" Всеволода Нестайка, – можна натрапити на цікаву конструкцію про "позичати у Сірка очі", і це не просто художній зворот, а давній фразеологізм із глибоким підтекстом.

Що означає цей вислів?

Вислів "позичити в Сірка очей" вживають тоді, коли хочуть сказати про людину, яка втратила сором. Буквально це означає діяти безсоромно, не відчуваючи незручності за свої негідні вчинки. Коли комусь "бракує власних очей", щоб дивитися людям у вічі через ганьбу, він ніби "позичає" їх у собаки (Сірка), якому байдуже до людських моральних норм.

Мрієте про вищу освіту за кордоном? Подбайте про спрощену процедуру вступу вже зараз. Дистанційна школа "Оптіма" пропонує отримати подвійний диплом, який допоможе продовжити навчання в будь-якій точці світу.

Це синонім до виразу "бути безсоромним". У контексті пригод Яви та Павлуші цей фразеологізм підкреслює бешкетний характер героїв або ж критичну оцінку їхніх витівок з боку дорослих.

Чому саме Сірко?

Вибір імені "Сірко" не випадковий, адже в українському селі це традиційно одна з найпопулярніших кличок для собак. Оскільки тварини не мають людського почуття сорому чи моральної відповідальності, метафора "собачих очей" ідеально підійшла для опису зухвалої поведінки.

Вживання таких зворотів робить мову живою та образною. Знання подібних фразеологізмів допомагає не лише краще розуміти класичні твори, а й точніше висловлювати власні думки, уникаючи сухості та канцеляризмів.

