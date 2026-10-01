Не "Ириша": как правильно обращаться к девушке на украинском языке
1 октября отмечают именины девушки и женщины с именем Ирина. Это имя имеет древнегреческое происхождение.
Вероятно, происходит от "Эйрена". Так звали богиню древнегреческой мифологии. 24 Канал при этом расскажет, как можно и как не стоит называть Ирин.
Как называть "Ириш" на украинском языке
Значение имени трактуется как "мир" и "покой".
Редакторка Ольга Васильева отмечает: в Украине распространены и такие московские формы женских имен: Наташа, Маша, Даша, Ксюша, Анюта и другие, которые требуют замены.
Поэтому не "Іріша", а "Іра", "Ірина". Также не стоит называть девушек и женщин "Иринами" и "Иришками".
Ласково можно еще обратиться так: Іра, Ірка, Іруненька, Ірчик, Іринка, Іринчик, Ірусечка, Ірунечка, Ірунька, Іруська, Іронька, Ірусенька, Ірочка, Ірцюня, Іриска.
Отдельными именами, происходящими от этого же имени, стали: Ярина, Орина, Ірена.
Песня об Ирине: видео
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