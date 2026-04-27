Не только "ирисы": как еще красиво можно назвать эти весенние цветы

В каждом саду можно встретить эти красочные цветы. Кто-то называет их "півниками", кто-то ирисами. Но за этими словами стоит целая история языка и культуры, которую стоит знать.

Как называть дома цветы "іриси" или "півники", рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".

Одним из любимых цветов на клумбах является ирисы. Их многообразие в цветах и размерах делает их звездами майских клумб. А вот с названием можно поспорить – кто-то называет ирисами, а кто-то доказывает, что правильно на украинском – петушки.

Сначала заглянем в словари. Словарь украинского языка (СУМ-11): подает обе формы – "півники" и "іриси" – как равнозначные названия цветка.

Энциклопедия растений садовых и комнатных (2013): отмечает, что ирис – международное ботаническое название, но в Украине распространена и форма "півники". Этот цветок пришел в Украину из Голландии.

Название "ирис" – от греческого ἶρις ("радуга"), из-за разнообразия цветов цветов. Цветок этот, по легенде, назван в честь Ириды, богини радуг и вестницы богов.

"Півники" – народное название, возникшее благодаря форме цветка, похожей на петушиный гребень. В разных регионах Украины бытуют виды: "півники болотні", "півники сибірські" и другие.

Род Iris насчитывает более 200 – 300 видов, распространенных в Европе, Азии, Северной Африке и Америке. Эфирные масла ирисов используют в парфюмерии.

Интересно! Легенда о цветке. Одна из легенд повествует, что самый первый цветок ириса расцвел несколько миллионов лет назад, в красивом лесу на склоне невысокой горы. Цветок был настолько красив, что все звери, птицы и насекомые пришли посмотреть на него. И даже ветер и вода не удержались от созерцания этого чуда. И начали они спорить, кому из них он будет принадлежать. Спор продолжался 4 дня. Пока они спорили, семена ириса созрели, и ветер разнес их по миру, а вода подхватила и понесла в дальние края. С тех пор петушки растут в разных частях света.

В народных обрядах петушки символизировали возрождение и весеннюю красоту. В украинской культуре они часто упоминаются в песнях и пословицах как знак нежности и красочности.

Під вікнами насадила Ганна бузку, півників та півонії (Иван Нечуй-Левицкий).

А у славян есть своя легенда и другое название – перуника, рассказывает Надежда Дмитренко на фейсбук-странице "Украинский ирис".

Легенда говорит, что ирисы растут там, куда попала молния бога Перуна во время дождя. Или же они появляются там, где упали на землю искры от его меча, когда он сражался со змеем. Именно поэтому ирис считался символом жизненной энергии и непобедимости. Именно поэтому у него мечевидные листья.

Украинцы ценят ирисы за их неприхотливость и способность хорошо зимовать. Эти цветы быстро разрастаются, поэтому уже через несколько лет ими можно делиться и обмениваться с соседями. В последнее время особую популярность приобрели низкорослые ирисы – их легко выращивать даже на балконах в большом городе. Это прекрасно: когда красота рядом и когда она расцветает, как радуга.

В быту и фольклоре лучше говорить "півники" а в ботанике и литературе – ирис. Обе формы правильные, но "півники" сохраняют аутентичность украинского языка.

Какие еще цветы имеют народное название?

Ранее мы писали, что немало цветов имеют научное и народное название, которые бытуют наравне в украинском языке: маргаритка – стокротка, гладиолус – косарики, герань – калачики.

А еще немало цветов мы знаем с русскими названиями, от которых советуем отказаться, ведь есть свои и значительно интереснее и благозвучнее, а иногда – и не одно.