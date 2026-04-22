Правильно ли называть цветок "піон" на украинском, рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".

Еще совсем немного времени – и расцветут роскошные кусты ароматных "пионов". Для многих – это любимый цветок. Однако несмотря на любовь к цвету, часто допускают ошибки в названии.

Правильное украинское название цветка – "півонія", а слово "пион" является русинизмом и в украинском языке используется только как термин в физике (элементарная частица) или название советской гаубицы. Поэтому когда говорим о цветах, всегда говорим "півонія".

Белые пионы / Freepik

Это слово происходит от латинского Paeonia, что связано с древнегреческим богом лечения Пеоном. В древнегреческой мифологии Пеон, ученик Асклепия, вылечил бога войны Плутона корнем пиона. За это цветок стал символом лечения и защиты.

В словарях и языковедческих источниках, в частности "Мова – ДНК нації указано, что "пион" не является нормативным для обозначения цветка. Словарь украинского языка (СУМ-20): фиксирует "півонія" как правильное название: "многолетнее полукустарниковое декоративное растение с тройчатыми листьями и крупными цветками белого, розового или красного цветов".

Правильно – півонія / " Мова – ДНК нації"

Род Paeonia включает около 40 видов – от травянистых многолетников до древовидных форм. Цветы могут достигать до 20 сантиметров в диаметре. Люди издавна культивируют пионы издавна. На сегодняшний день есть сотни сортов этих цветов. Сорта пионов различаются по размерам и формам, окраске, строением цветков, продолжительностью цветения и тому подобное.

Сегодня высаживают целые поля пионов для красоты, релакса и фотосессий, объявляют о времени цветения и приглашают на локации.

Языковеды, в частности Александр Авраменко и Ольга Багний: отмечают, что "пион" – суржик, а благозвучная украинская форма – "півонія".

В традиционной культуре пион – символ красоты, любви, любви достатка. Из-за роскошного вида его называли "панский цветок". В украинских обрядах пионы сажали возле домов как знак благополучия и женской красоты.

В Китае пион – "королева цветов", символ чести и богатства. Его изображения украшали императорские дворцы.

Поле пионов: смотрите видео

Итак, когда вы любуетесь розовыми или белыми цветами в мае, правильно сказать: "пивонії розквітли", а не "пионы". Это не только языковая норма, но и часть нашей культурной идентичности. Пион – цветок-легенда, сочетающий красоту, силу и символику достатка.

