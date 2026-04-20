Как называть на украинском насекомое "кузнечика", рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".

Как на украинском называть "кузнечика"?

В траве можно заметить немало насекомых, но названия далеко не всех нам известны. Но есть такие, которых называем ошибочно, калькулируя иноязычное слово. Среди таких примеров – "кузнечик", быстрое и прыгучее насекомое.

Форма "кузнечик" – это суржик, калька с русского произношения "кузнечик", которая не имеет места в украинской литературной норме. И разница в том, что за основу взято другое происхождение. В русском – от звуков, которые издает насекомое. Народное воображение связывало пение насекомого с ритмом кузнечного молота из кузницы: кузня – кузнец – кузнечик. На украинском же этот мастер называется – "коваль".

А в украинском языке насекомое называется – "коник", и за основу взято поведение насекомого, его прыгучесть как у малого жеребенка – коника. Слово происходит еще от праславянского konikb "насекомое, прыгающее", связано с konikъ – "небольшой конь" и соответственно по общему признаку – способностью прыгать.

Официальное определение, которое вы найдете в словарях: коником называют вид насекомых отряда прямокрылых, что далеко прыгает, отталкиваясь длинными ногами, и издает сюркотливые звуки.

"Уже останній коник степовий затих, І вітер ліг на луках спати". (Александр Олесь).

(Александр Олесь). "Обізвалась трава голосами тисячі своїх жильців: коників, метеликів, жуків". (Панас Мирный).

Кроме официального названия – кузнечик, которое встречается в научной и художественной литературе, можно встретить более десятка диалектизмов, которые даже услышав впервые, сразу понятно, кого так называют:

стрибунець,

cкакавка,

скакун,

скочок,

кликунець,

крилограй,

кобилка

кобилиця,

кобилочка,

дзюркотун,

магуш,

скиць,

прузик ,

, вітрачок,

кавальок.

И часто к короткому названию добавляют уточнения: коник – стрибунець, зелений, травяний. Вспомните басню Леонида Глебова – "Коник– стрибунець":

"У степу, в траві пахучій,

Коник, вдатний молодець,

І веселий, і співучий,

І проворний стрибунець…"

А латинское название насекомого – Tettigoniidae, этот род прямокрылых более 6400 видов. І не стоит путать кузнечика со сверчком – это разные насекомые.

Итак, правильно говорить – коник. Это слово имеет свою историю и образность, а вариант "кузнечик" – лишь языковая ошибка. Именно поэтому важно знать, как правильно называть даже обычное насекомое.

Знаете эти интересные факты о кузнечиках?

Это прыгающее насекомое видели все и хоть раз пытались поймать в детстве. А их сюрчание – привычный звук теплого летнего вечера. Кроме этого, есть еще немало фактов жизни насекомого, которые поражают:

Кузнечики распространены на всех континентах планеты, кроме Антарктиды. Естественными местами обитания являются нераспаханные участки – луга, степи, пустыни, кустарники, опушки, поляны, редколесья. Характерное скрежетание, у большинства видов кузнечиков, могут издавать только самцы. Окрас зеленый или коричнево-зеленый, чтобы лучше маскироваться. Прыжки кузнечика невероятные – за один прыжок преодолевают расстояние, что в 20 раз превышает длину их тела. Летом кузнечики мигрируют на посевы сельскохозяйственных культур, которым могут наносить немалый вред. Орган слуха расположен на голенях передних ног. Усы кузнечиков длиннее, чем их тело. Живет кузнечик всего две недели. Глаза кузнечика могут видеть почти на 360 градусов. Именно это помогает им замечать опасность и быстро убегать.

Теперь вы точно запомните, кто такой "коник" и не будете его называть "кузнечиком". Говорите на украинском!