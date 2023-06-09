Это потребует новых учителей: какую реформу задумал МОН в историческом образовании
Источник:osvita.ua
Министерство образования и науки стремится реформировать историческое образование. Впрочем, сделать это будет очень нелегко, ведь самой сменой программы не обойдешься.
МОН вынес на обсуждение общественности проект реформирования исторического образования в Украине. Он предполагает многие изменения, одни из самых больших касающиеся подготовки педагогов.
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Как должны измениться учителя истории
Программа реформы школьного исторического образования предполагает множество изменений в подходах к отбору и подготовке учителей истории. К примеру, предлагается оценивать способности и педагогические наклонности выпускников, которые хотят поступать на педагогические специальности.
Кроме того, предлагается устанавливать высокие проходные баллы ЗНО для профильных специальностей. Это вполне логично – тот, кто сам не знает своего предмета, вряд ли сможет эффективно обучать детей.
Также время подготовки специалистов-историков предлагается распределить следующим образом:
- 30% – современные научные знания истории Украины;
- 70% – методика обучения, цифровизация, инклюзивное образование, психология и курсы.
Также тем, кто будет приобретать педагогическую профессию, предлагается совмещать ее с реальной педагогической деятельностью. Кроме того, предлагается качественно изменить последипломное повышение квалификации.