Это потребует новых учителей: какую реформу задумал МОН в историческом образовании

Министерство образования и науки стремится реформировать историческое образование. Впрочем, сделать это будет очень нелегко, ведь самой сменой программы не обойдешься.

МОН вынес на обсуждение общественности проект реформирования исторического образования в Украине. Он предполагает многие изменения, одни из самых больших касающиеся подготовки педагогов.

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Как должны измениться учителя истории

Программа реформы школьного исторического образования предполагает множество изменений в подходах к отбору и подготовке учителей истории. К примеру, предлагается оценивать способности и педагогические наклонности выпускников, которые хотят поступать на педагогические специальности.

Кроме того, предлагается устанавливать высокие проходные баллы ЗНО для профильных специальностей. Это вполне логично – тот, кто сам не знает своего предмета, вряд ли сможет эффективно обучать детей.

Также время подготовки специалистов-историков предлагается распределить следующим образом:

30% – современные научные знания истории Украины;

70% – методика обучения, цифровизация, инклюзивное образование, психология и курсы.

Также тем, кто будет приобретать педагогическую профессию, предлагается совмещать ее с реальной педагогической деятельностью. Кроме того, предлагается качественно изменить последипломное повышение квалификации.