Интересуются ли украинцы собственной историей и как относятся к разным историческим фигурам

Около 80% украинцев интересуются историей Украины. И только 1% совсем не проявляет к ней интереса.

Такие данные опроса обнародовал Киевский международный институт социологии. При этом в учреждении уточнили, как земляки относятся к разным историческим фигурам.

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Как украинцы относятся к разным историческим фигурам

Так, результаты отношения украинцев к отдельным историческим фигурам свидетельствуют, что:

к Михаилу Грушевскому положительно относятся 90% жителей страны, отрицательно – 3%;

к Ярославу Мудрому положительно относятся 87%, отрицательно – 3%;

к Вячеславу Чорновилу положительно относятся 86%, отрицательно – 5%;

Ивана Мазепу положительно воспринимают 84%, отрицательно – 7%;

к Степану Бандере положительное отношение выразили 83%, отрицательное – 11%;

к Екатерине Второй положительно относятся 13%, отрицательно – 80%;

положительное отношение к Иосифу Сталину имеют 6%, отрицательное – 90%;

91% жителей Украины согласны с утверждением, что Голодомор был геноцидом украинского народа, 7% – не согласны с этим.

Отношение к ОУН-УПА

Более двух третей (69%) жителей страны считают, что ОУН-УПА во время Второй мировой вели борьбу со всеми посягающими на независимость Украины, 14% – что ОУН-УПА боролась только против большевистского режима, 4% – на стороне нацистов против Красной армии и 3% – что ОУН-УПА вели борьбу только против нацистов и их сателлитов.

Изменила ли война отношение украинцев к собственной истории

Полномасштабная российско-украинская война оказала существенное влияние на представления людей о собственном прошлом.

Более двух третей (68%) участников опроса указали, что война изменила их отношение к истории Украины, 29% – что их отношение к истории не изменилось.

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