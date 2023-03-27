Интересуются ли украинцы собственной историей и как относятся к разным историческим фигурам
Около 80% украинцев интересуются историей Украины. И только 1% совсем не проявляет к ней интереса.
Такие данные опроса обнародовал Киевский международный институт социологии. При этом в учреждении уточнили, как земляки относятся к разным историческим фигурам.
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Как украинцы относятся к разным историческим фигурам
Так, результаты отношения украинцев к отдельным историческим фигурам свидетельствуют, что:
- к Михаилу Грушевскому положительно относятся 90% жителей страны, отрицательно – 3%;
- к Ярославу Мудрому положительно относятся 87%, отрицательно – 3%;
- к Вячеславу Чорновилу положительно относятся 86%, отрицательно – 5%;
- Ивана Мазепу положительно воспринимают 84%, отрицательно – 7%;
- к Степану Бандере положительное отношение выразили 83%, отрицательное – 11%;
- к Екатерине Второй положительно относятся 13%, отрицательно – 80%;
- положительное отношение к Иосифу Сталину имеют 6%, отрицательное – 90%;
- 91% жителей Украины согласны с утверждением, что Голодомор был геноцидом украинского народа, 7% – не согласны с этим.
Отношение к ОУН-УПА
Более двух третей (69%) жителей страны считают, что ОУН-УПА во время Второй мировой вели борьбу со всеми посягающими на независимость Украины, 14% – что ОУН-УПА боролась только против большевистского режима, 4% – на стороне нацистов против Красной армии и 3% – что ОУН-УПА вели борьбу только против нацистов и их сателлитов.
Изменила ли война отношение украинцев к собственной истории
Полномасштабная российско-украинская война оказала существенное влияние на представления людей о собственном прошлом.
Более двух третей (68%) участников опроса указали, что война изменила их отношение к истории Украины, 29% – что их отношение к истории не изменилось.
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Почему история Украины не обязательна на НМТ-2023
- В 2023 году в обязательные предметы не включили историю Украины.
- Выпускники будут обязательно составлять украинский язык и математику.
- Это спровоцировало многочисленные дискуссии в обществе.
- Эксглава МОН Сергей Шкарлет рассказывал, что на принятие такого решения повлияла ситуация безопасности во время войны, требования сдавать тест в один день и то, что язык и математика были обязательными в ГИА.
- Все же он надеялся, что многие выпускники изберут третьим предметом НМТ именно историю Украины.
- В Украинском центре оценивания качества образования добавили, что именно украинский язык и математика наилучшим образом определяют потенциальную успеваемость абитуриента при поступлении в вуз.
- Большинство украинцев убеждены, что обязательными во время НМТ должны быть украинский язык и история Украины. Ведь именно эти предметы формируют у детей национальное сознание.
- Все же многие родители, дети которых уже готовятся с репетиторами составлять математику для поступления в вузы, довольны решением МОН.