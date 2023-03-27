Такі дані опитування оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології. При цьому в установі уточнили, як краяни ставлять до різних історичних постатей.

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Як українці ставляться до різних історичних постатей

Так, результати ставлення українців до окремих історичних постатей свідчать, що:

до Михайла Грушевського позитивно ставляться 90% жителів країни, негативно – 3%;

до Ярослава Мудрого позитивно ставляться 87%, негативно – 3%;

до В'ячеслава Чорновола позитивно ставляться 86%, негативно – 5%;

Івана Мазепу позитивно сприймають 84%, негативно – 7%;

до Степана Бандери позитивне ставлення висловили 83%, негативне – 11%;

до Катерини Другої позитивно ставляться 13%, негативно – 80%;

позитивне ставлення до Йосипа Сталіна мають 6%, негативне – 90%;

91% жителів України погоджуються із твердженням, що Голодомор був геноцидом українського народу, 7% – не згодні із цим.

Ставлення до ОУН-УПА

Понад дві третини (69%) жителів країни вважають, що ОУН-УПА під час Другої світової вели боротьбу з усіма, хто посягав на незалежність України, 14% – що ОУН-УПА боролася лише проти більшовицького режиму, 4% – на боці нацистів проти Червоної армії, і 3% – що ОУН-УПА вели боротьбу лише проти нацистів та їхніх сателітів.

Чи змінила війна ставлення українців до власної історії

Повномасштабна російсько-українська війна суттєво вплинула на уявлення людей про власне минуле.

Понад дві третини (68%) учасників опитування вказали, що війна змінила їхнє ставлення до історії України, 29% – що їхнє ставлення до історії не змінилося.

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