Такі дані опитування оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології. При цьому в установі уточнили, як краяни ставлять до різних історичних постатей.
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Як українці ставляться до різних історичних постатей
Так, результати ставлення українців до окремих історичних постатей свідчать, що:
- до Михайла Грушевського позитивно ставляться 90% жителів країни, негативно – 3%;
- до Ярослава Мудрого позитивно ставляться 87%, негативно – 3%;
- до В'ячеслава Чорновола позитивно ставляться 86%, негативно – 5%;
- Івана Мазепу позитивно сприймають 84%, негативно – 7%;
- до Степана Бандери позитивне ставлення висловили 83%, негативне – 11%;
- до Катерини Другої позитивно ставляться 13%, негативно – 80%;
- позитивне ставлення до Йосипа Сталіна мають 6%, негативне – 90%;
- 91% жителів України погоджуються із твердженням, що Голодомор був геноцидом українського народу, 7% – не згодні із цим.
Ставлення до ОУН-УПА
Понад дві третини (69%) жителів країни вважають, що ОУН-УПА під час Другої світової вели боротьбу з усіма, хто посягав на незалежність України, 14% – що ОУН-УПА боролася лише проти більшовицького режиму, 4% – на боці нацистів проти Червоної армії, і 3% – що ОУН-УПА вели боротьбу лише проти нацистів та їхніх сателітів.
Чи змінила війна ставлення українців до власної історії
Повномасштабна російсько-українська війна суттєво вплинула на уявлення людей про власне минуле.
Понад дві третини (68%) учасників опитування вказали, що війна змінила їхнє ставлення до історії України, 29% – що їхнє ставлення до історії не змінилося.
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Чому історія України не є обов'язковою на НМТ-2023
- У 2023 році до обов'язкових предметів не включили історію України.
- Випускники натомість складатимуть обов'язково українську мову та математику.
- Це спровокувало численні дискусії у суспільстві.
- Ексочільник МОН Сергій Шкарлет розповідав, що на ухвалення такого рішення вплинула безпекова ситуація у час війни, вимоги складати тест в один день та те, що мова та математика були обов'язковими у ДПА.
- Все ж він сподівався, що багато випускників обере третім предметом НМТ саме історію України.
- В Українському центрі оцінювання якості освіти додали, що саме українська мова та математика найкращим чином визначають потенційну успішність абітурієнта під час вступу до вишу.
- Натомість більшість українців переконані, що обов'язковими під час НМТ мають бути українська мова та історія України. Адже саме ці предмети формують у дітей національну свідомість.
- Все ж чимало батьків, діти яких вже готуються з репетиторами складати математику для вступу у виші, задоволені рішенням МОН.