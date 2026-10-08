Учительница истории и гражданского образования Екатерина Яворская рассказала, как следует объяснять ученикам противоречивые исторические события. В частности, что они по-разному воспринимаются в нашем обществе.

Об этом учительница истории и гражданского образования Екатерина Яворская, которая в этом году вошла в десятку финалистов премии Global Teacher Prize Ukraine 2026, рассказала в интервью 24 Каналу.

Как объяснить ученикам сложные или противоречивые исторические события

Педагог признается: всегда за честность.

Я не идеализирую украинских национальных героев, не создаю пантеон. Я за то, чтобы дети понимали исторический контекст, в котором жил человек, чем он занимался и почему так поступал,

– подчеркивает она.

Самая противоречивая фигура на уроках в основном, по ее словам, – Степан Бандера.

Нынешняя ситуация в Украине заставляет искать альтернативные способы обучения. Такие, как дистанционная лицензированная школа "Оптима", которая обеспечивает качественный и непрерывный учебный процесс даже при форс-мажорных обстоятельствах.

Но и Тараса Шевченко можно назвать противоречивой фигурой, ведь россияне в Мариуполе повесили на его памятник табличку с надписью, что это "великий русский поэт и писатель", и не снимали ее. Обосновали это тем, что Шевченко жил в Петербурге. Но дети должны знать, почему он там жил. Ведь ему запретили возвращаться в Украину,

– отметила Яворская.

И добавила: поэтому мы разбираем реальную биографию человека, почему он поступал именно так и мог ли по-другому.

Ведь судить легче, а понять причину сложнее. Для этого хорошо подходит упражнение о фактах и суждениях. Дети должны понимать, что есть суждения, личное мнение кого-то, а есть реальные факты, которые происходили в жизни человека. И почему они происходили, это тоже важно,

– подытожила она.

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