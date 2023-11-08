Историю Украины и иностранный язык возвращают в список обязательных предметов ГИА

Верховная Рада вернула историю Украины и иностранный язык в список обязательных предметов для составления на ГИА. Однако принятый закон заработает после войны.

Соответствующий законопроект №9046 поддержали 286 нардепов. Какие изменения ожидают учеников, читайте дальше.

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Историю Украины и иностранный язык на ГИА возвращают

Нормы принятого закона №9046 заработают только после окончания военного положения в Украине, сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Он уточнил, что сегодня, 8 ноября, Верховная Рада в целом приняла законопроект, предусматривающий проведение ГИА для учащихся 9 и 11 классов по 4 обязательным предметам.

Какие изменения ожидают школьников

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После окончания 4 класса ученики будут сдавать ГИА по украинскому языку и математике. Выпускники 9 и 11 классов будут сдавать не менее 4 предметов, заявил Бабак. Речь идет об обязательных украинском языке, математике, истории Украины и иностранном языке.

Вместе с ним депутаты приняли законопроект 10092 о вступлении в следующем году. Там написано, что ГИА мы отменяем,

– заявил нардеп.

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