Историю Украины не преподают в двух третях диаспорных школ

Историю Украины преподают только в трети диаспорных школ. В 67% этих учебных заведений нет в расписании такой учебной дисциплины.

Об этом рассказала председатель Всемирного координационного воспитательно-образовательного Совета Всемирного конгресса украинцев Любовь Любчик во время дискуссии "Украинская школа за рубежом: вектор сохранения украинской идентичности" на саммите ВКУ в Бухаресте.

Смотрите также В Украине планируют создать электронный реестр украинских учеников-беженцев

Историю Украины преподают только в трети школ диаспоры

Во время дискуссии участники делились мнениями относительно того, какие дети могут получать украинское образование и учиться в украинских школах за рубежом, сохраняя при этом национальную идентичность.

Любчик представила ключевые образовательные проекты и инициативы СКВОР, направленные на обеспечение качественного обучения и озвучила рекомендацию о включении истории Украины в перечень украиноведческих предметов для изучения в диаспорных школах.

Также участники панельной дискуссии представили структуру и концепцию Информационно-методического пособия по истории Украины в помощь педагогам диаспоры, который представят для апробации уже с сентября 2024 года.

Ранее мы информировали, что украинские чиновники заявили о намерении ввести обновленную дистанционную форму обучения для украинских учеников-беженцев.

мы информировали, что украинские чиновники заявили о намерении ввести обновленную дистанционную форму обучения для украинских учеников-беженцев. Школьникам предлагают изучать не все предметы, а "украинский компонент".

Обучение в украинской школе будет занимать только 6 – 8 часов в неделю.

Остальные учебные достижения им засчитают после возвращения из-за границы.