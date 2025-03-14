Есть ли в украинском языке слово "ива": ответ вас удивит

Каждое растение имеет научное и народное название, а некоторые – даже несколько. Поэтому вызывает сомнение, одно ли растение они обозначают и из какого языка это заимствовано.

Среди растений, название которого вызывает сомнение, – "ива". Есть ли такое название в украинском языке, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Не говорите "потеряйся": в украинской версии есть немало интересных вариантов избавиться от кого-то

Есть ли в украинском языке слово "ива"

На улице весна, и начинают цвести первые деревья. Среди них и верба, которую еще называют "ива". Но есть ли такое название в украинском языке?

Опираясь на словари, в частности, и на ботанические, выяснили, что литературное название растения – верба (на латинском Salix L).

Подтверждением служит и устное народное творчество – многочисленные песни, пословицы, поговорки, в которых фигурирует именно слово верба.

"Без верби і калини – нема України!"

"Коли на вербі грушки виростуть."

"Сумна, як вербиченька над водою."

Но интересно, что мы можем встретить слово "ива". Является ли это слово русизмом?

Однозначно утверждать нельзя, такое слово фигурирует в диалектах и подтверждение находим в народной сказке "Кривенькая уточка" где есть персонаж Дева Ива. Назвали бы ее на русском?

Более того, в Словаре украинского языка Бориса Гринченко начала ХХ века, встречаем слова "ива" и "ивина", что означает то же самое, что верба.

В перечне современных украинских слов на букву "и" тоже есть слово "ива".

А ресурс "Горох" приводит его среди ряда других диалектических названий. А вербу еще называют:

"í́вина"

"єва"

"євина"

"ив'я́к"

"и́ва"

"ивина"

"и́вка"

"ї́ва"

"івель"

"івика"

"ї́вка".

Кроме того, имеем и женские имена – Ива и Иветта.

Однако, все же правильным названием является верба. Как доказательство – Вербное воскресенье, даже в русском языке оно вербное, а не ивовое.

Вербой называют разные растения – от кустов до высоких деревьев, в Украине их растет 26 видов. Едва ли не самая известная – плакучая ива, растущая возле водоемов. А ранней весной можете насладиться цветом Вербы белой, в виде пушистых шариков, который называют вербными котиками. Именно букеты этого цвета святят в Вербное воскресенье.

Верба плакучая / Википедия

Познавайте наш язык и говорите на украинском правильно!

Не стоит путать диалектические названия с суржиком и русизмами, как, например, со словом "тиква", о котором писали ранее.