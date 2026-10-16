Министру образования и науки Украины назначили нового заместителя

В команде Министерства образования и науки Украины появился новый заместитель главы ведомства – Иван Юрийчук. Он будет отвечать за направление общего среднего образования.

О назначении Ивана Юрийчука сообщил министр образования и науки Украины Андрей Бутенко в Telegram.

Что известно о Юрийчуке

Бутенко отмечает: для школы сейчас наступил ответственный период. Реформа "Новой украинской школы" охватывает старшие классы: продолжается пилотирование старшей профильной школы, общины создают сеть лицеев. От решений, которые мы принимаем сейчас, зависит, как будут учиться дети в ближайшие годы и в каких условиях будут работать учителя.

Поэтому для меня важно, что это направление возглавит человек, знающий школу изнутри. Иван более десяти лет преподавал – сначала в сельской школе, затем в естественно-математическом лицее. Впоследствии – Государственная инспекция учебных заведений и Государственная служба качества образования, где он возглавлял департамент аккредитации и мониторинга, а с 2022 года в качестве заместителя председателя Службы отвечал за цифровую трансформацию,

– отметил глава МОН.

И добавил, что ожидает после этого назначения понятных для учителя и ощутимых для ученика изменений в школе.

Чем будет заниматься чиновник

В МОН уточнили, что Иван Юрийчук имеет более 20 лет профессионального опыта в сфере образования и публичного управления. Работал методистом и участвовал в разработке и внедрении государственной образовательной политики.

Среди его профессиональных направлений – обеспечение качества образования, оценка работы учебных заведений, мониторинговые исследования и использование данных для принятия управленческих решений. По образованию – физик и специалист по публичному управлению и администрированию,

– сообщили в ведомстве.