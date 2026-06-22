Поздравления с праздником Ивана Купала: открытки и искренние пожелания

Ивана Купала – это ночь, когда всё вокруг становится немного волшебным: костры, венки на воде, поиски цветка папоротника. Это шанс почувствовать красоту лета и просто поверить в чудо. А поздравление с Днём Ивана Купала – приятный жест для тех, кто верит в магию этого дня.

Поздравления и открытки ко дню Ивана Купала предлагает 24 Канал.

Смотрите также : Что такое "морижок" – слово, которое пахнет летом и сеном, и которое стоит вернуть в обиход

Как поздравить с Иваном Купалом?

Ивана Купала — один из древнейших летних праздников в украинской традиции. Его отмечают в ночь с 23 на 24 июня по новому церковному календарю. Это один из древнейших и самых мистических народных праздников Украины, связанный с летним солнцестоянием, очищением огнем и водой, а также поисками легендарного цветка папоротника. Он символизирует силу природы, плодородие и магию лета.

Праздник соединил древние народные обычаи и христианское чествование дня рождения святого Иоанна Крестителя. С Купальской ночью связаны плетение венков, купальские костры, песни и хороводы.

Открытка ко Дню Ивана Купала / Pinterest

***

С праздником Ивана Купала! Пусть купальский огонь сожжет все тревоги и невзгоды, а летняя ночь подарит радость, вдохновение и счастливые мгновения. Желаю здоровья, благополучия, любви и исполнения самых заветных мечтаний!

Открытка ко Дню Ивана Купала / Pinterest

***

Поздравляю с праздником Ивана Купала! Пусть жизнь будет светлой, как купальский костёр, чистой, как родниковая вода, и щедрой на счастье, любовь и добрые события.

Открытка ко Дню Ивана Купала / Pinterest

***

Пусть купальская ночь волшебная

Дарит радость без конца,

Пусть будет ваша судьба славной,

А счастье согревает все сердца!

С праздником Ивана Купала!

Открытка ко Дню Ивана Купала / Pinterest

***

Друзья, поздравляю с праздником Ивана Купала! Желаю теплых летних вечеров, веселых встреч, искренних людей рядом и гармонии в душе. Пусть каждый день дарит повод для улыбки!

Открытка ко Дню Ивана Купала / Pinterest

***

С праздником Ивана Купала! Пусть огонь очистит от грусти, вода подарит силу, а цветок папоротника откроет путь к счастью.

Открытка ко Дню Ивана Купала / Pinterest

***

Искренне поздравляю с праздником Ивана Купала! Пусть этот древний праздник наполнит ваш дом светом, достатком и семейным уютом. Желаю мира, крепкого здоровья и Божьего благословения на все добрые дела.

Открытка ко Дню Ивана Купала / Pinterest

***

С Иваном Купалой! Пусть купальская ночь принесет счастье, любовь, хорошие новости и веру в чудеса. Хорошего праздника, тепла и радости!

Праздник Ивана Купала – это не только древняя традиция, но и живая нить, связывающая нас с природой и предками. Пусть же каждый, кто празднует Ивана Купала, найдет свой "цветок папоротника" – символ исполнения мечтаний и внутреннего света.