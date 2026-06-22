Привітання та листівки до свята Івана Купала пропонує 24 Канал.
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Як привітати з Івана Купала?
Івана Купала – одне з найдавніших літніх свят в українській традиції. Його відзначають у ніч із 23 на 24 червня за новим церковним календарем. Це одне з найдавніших і наймістичніших народних свят України, пов’язане з літнім сонцестоянням, очищенням вогнем і водою та пошуками легендарної квітки папороті. Воно символізує силу природи, родючість і магію літа.
Свято поєднало давні народні звичаї та християнське вшанування народження святого Івана Хрестителя. Із Купальською ніччю пов'язані плетіння вінків, купальські вогнища, пісні та хороводи.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Листівка до Івана Купал / Pinterest
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Зі святом Івана Купала! Нехай купальський вогонь спалить усі тривоги й негаразди, а літня ніч подарує радість, натхнення та щасливі миті. Бажаю здоров'я, добробуту, любові та здійснення найзаповітніших мрій!
Листівка до Івана Купал / Pinterest
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Вітаю зі святом Івана Купала! Нехай життя буде світлим, як купальське вогнище, чистим, як джерельна вода, і щедрим на щастя, любов та добрі події.
Листівка до Івана Купал / Pinterest
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Нехай купальська ніч чарівна
Дарує радість без кінця,
Хай буде доля ваша славна,
А щастя гріє всі серця!
Зі святом Івана Купала!
Листівка до Івана Купал / Pinterest
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Друзі, вітаю зі святом Івана Купала! Бажаю теплих літніх вечорів, веселих зустрічей, щирих людей поруч і гармонії в душі. Нехай кожен день приносить привід для усмішки!
Листівка до Івана Купал / Pinterest
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Зі святом Івана Купала! Хай вогонь очистить від смутку, вода подарує силу, а квітка папороті відкриє шлях до щастя.
Листівка до Івана Купал / Pinterest
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Щиро вітаю зі святом Івана Купала! Нехай це прадавнє свято наповнить ваш дім світлом, достатком і родинним затишком. Бажаю миру, міцного здоров'я та Божого благословення на всі добрі справи.
Листівка до Івана Купал / Pinterest
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З Іваном Купалом! Нехай купальська ніч принесе щастя, любов, добрі новини та віру в дива. Гарного свята, тепла й радості!
Свято Івана Купала – це не лише давня традиція, а й жива нитка, що поєднує нас із природою та предками. Тож нехай кожен, хто святкує Івана Купала, знайде свою "квітку папороті" – символ здійснення мрій і внутрішнього світла.