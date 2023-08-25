В Ивано-Франковске детям дали учебники с произведениями российских писателей: кто виноват

Некоторые пятиклассники в Ивано-Франковске получили учебники по произведениям российских писателей. Упомянутые произведения представлены в книгах на языке оригинала.

Что произошло

В Ивано-Франковске учащиеся 5 класса получили учебники, в которых есть произведения русских писателей, еще и на русском языке. В частности, речь идет о произведениях Пушкина и Лермонтова в учебнике "Мировой литературы".

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Смотрите, что в учебнике "Всемирной литературы" изданном еще при Януковиче! Я не знаю, что в учебниках по литературе есть для старших классов, но, друзья, посмотрите их, чтобы наши дети не стали жертвами русификации,

– возмутился отец ученика лицея №1 Мирослав Кошик.

Почему дети получили старые учебники

Глава департамента образования и науки Ивано-Франковска Виктория Дротянко объяснила причину такой ситуации. Старые учебники должны были списать, но из-за войны детям, которые учатся по программе НУШ, не хватает новых книг. Соответственно библиотекари могут ошибочно издавать старые учебники, но о таких случаях нужно сразу сообщать директорам школ.

Иногда работники библиотек могут издать неподходящий учебник, только из благих намерений, чтобы "хотя бы что-то", но это не всегда хорошая идея,

– прокомментировала она.

Напомним, МОН усилиями партнеров пытается покрыть потребности детей в новых учебниках, но выполнить эту задачу в полном объеме не так легко.