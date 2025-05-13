Из учебных заведений Украины отчислят значительное количество студентов-мужчин

Более ста учебных заведений в Украине сейчас проверяют. Цель проверки – выяснить, действительно ли в них учатся студенты-мужчины в возрасте 25 лет и старше.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий ZN.UA, отмечает 24 Канал. И уточнил: если обучение происходит очно, то проверка происходит непосредственно в аудиториях.

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Из учебных заведений Украины отчислят немало студентов-мужчин

Также в учебных заведениях проверяют документацию и результаты экзаменов.

И уже сейчас очевидно, что в этом году мы будем иметь достаточно много студентов, которые по результатам сессии в мае-июне будут отчислены,

– отметил Винницкий.

В то же время, по его словам, в Украине есть огромное количество мужчин в возрасте от 25 лет, которые сегодня поняли, что образование – это та вещь, которой они не воспользовались, когда им было по восемнадцать, и сейчас вернулись к этому вопросу и часто являются образцовыми студентами.

И мы очень заинтересованы в том, чтобы они дальше развивались. Ведь это и есть будущий человеческий капитал нашей страны. Это положительно,

– уточнил чиновник.

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Заместитель главы МОН также акцентировал, что приемные комиссии, администрации вузов, МОН нацелены на то, чтобы образование использовали по назначению, и оно не было средством избежания мобилизации.

Внимание к намерениям и мотивации поступающего в этом году будет высоким. Я очень надеюсь, что поступающий будет выбирать заведение, программу сознательнее, чем это было в прошлом. На сегодня речь идет об осознанном выборе,

– резюмировал заместитель Лисового.

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