Скандал с диссертациями: МОН лишило научных степеней двух исследовательниц из-за плагиата

Аттестационная коллегия Министерства образования и науки Украины приняла решение лишить научных степеней двух исследовательниц, которых ранее обвинили в академическом плагиате, говорится в соответствующем приказе ведомства. Речь идет о докторе технических наук Юлии Коваленко и кандидате медицинских наук Наталье Волошинович.

Что известно о деле Юлии Коваленко?

Юлия Коваленко работает в Киевском авиационном университете. В 2013 году она защитила кандидатскую диссертацию и получила научную степень кандидата педагогических наук. В июле 2025 года ученая защитила докторскую диссертацию в Государственном университете информационно-коммуникационных технологий в Киеве. После этого ученый совет заведения присвоил ей степень доктора технических наук.

Обратите внимание! Впрочем, в сентябре 2025 года в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования поступила жалоба на ее кандидатскую диссертацию. Ее подал кандидат биологических наук Олег Смирнов. В обращении он отметил, что в работе обнаружили значительный объем заимствований.

По его словам, плагиат содержался на 70 из 96 страниц основного текста, что составляет примерно 73%. В частности, в текстах якобы менялись отдельные слова, например "будущего врача" заменяли на "будущего специалиста по информационной безопасности", а "медицинский университет" – на "технический университет". Также в жалобе говорится о копировании таблиц и возможных манипуляциях с числовыми данными.

В феврале 2026 года аттестационная коллегия МОН отказала Коваленко в выдаче диплома доктора наук, отметив, что диссертация должна содержать собственные научные результаты автора и соответствовать принципам академической добродетели.

Почему Наталью Волошинович лишили степени?

Кроме того, аттестационная коллегия лишила ученой степени кандидата медицинских наук Наталью Волошинович, которая работала ассистенткой кафедры акушерства и гинекологии Буковинского государственного медицинского университета. Ее диплом признали недействительным из-за наличия текстовых заимствований без ссылки на источники.

Жалобу на диссертацию Волошинович под названием "Оптимизация тактики вспомогательных репродуктивных технологий у пациенток с полипом тела матки" подали в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования в октябре 2024 года. Автор обращения, Олег Смирнов, заявил, что примерно 74% работы – это плагиат. По его словам, целом речь идет о 81 странице текста.

В жалобе также отмечалось, что часть текстов и таблиц диссертации совпадает с материалами исследования другой ученой – Людмилы Иваховой.

Важно! Олег Смирнов обратил внимание и на то, что научным руководителем обеих работ был один и тот же специалист – доктор медицинских наук, профессор и заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Буковинского государственного медицинского университета Александр Юзько. По его словам, по состоянию на октябрь 2024 года уже было выявлено шесть диссертаций с признаками плагиата, выполненных под его научным руководством.

