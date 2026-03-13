Министерство образования и науки Украины разработало калькулятор для точного расчета зарплаты учителя. Об этом информирует Министерство образования и науки Украины.
Как учителю рассчитать зарплату?
С января оплата труда педагогов выросла на 30%. МОН перечислило средства всем общинам. Следующий этап повышения – еще на 20% – должен состояться с сентября.
Калькулятор создали для того, чтобы педагог мог рассчитать точную сумму своей зарплаты с учетом повышения оклада. При этом учесть все надбавки и доплаты.
Для МОН принципиально, чтобы общины выплачивали учителям повышенную зарплату, без сокращения надбавок. Большинство придерживается этой нормы. А доля общин, где наблюдалось значительное уменьшение надбавки за престижность, сократилась до 3%,
– отметила заместитель главы МОН Анастасия Софиенко.
И добавила, что ведомство активно работает с общинами, чтобы зарплаты выплачивали полностью.
Интересно! Глава МОН Оксен Лисовой считает, что зарплата учителя должна быть средней по рынку и выше. Главное – достойной, сказал он в рамках подкаста "Диалоги" на YouTube-канале Центра социальных изменений и поведенческой экономики.
Софиенко также отметила: если возникают вопросы по начислениям, можно обратиться к администрации школы и общины и впоследствии в МОН.
Калькулятор зарплаты учителя доступен по ссылке. Он также позволяет сформировать индивидуальный расчетный лист с полной структурой зарплаты.
Выросли ли зарплаты учителей в Украине?
- С начала 2026 года учителям в Украине повысили зарплатына 30% с 1 января и еще будет на 20% с 1 сентября.
- А "учительская тысяча" выросла до 2 тысяч гривен для всех учителей и 4 тысяч гривен – для педагогов, которые работают очно на прифронтовых территориях (суммы после уплаты налогов).
- Заместитель председателя Профсоюза педагогов Сергей Романюк при этом обратился к чиновникам по вопросу необходимости фиксированной надбавки за престижность педагогического труда.
- Глава МОН Оксен Лисовой заявлял, что средняя зарплата учителя в Украине сейчас составляет где-то около 14 тысяч. Это критически мало.
- По данным исследования Освитории, в 2024 – 2025 учебном году примерно 40 тысяч (это около 12%) учителей вышли из системы образования.