Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки України ухвалила рішення позбавити наукових ступенів двох дослідниць, яких раніше звинуватили в академічному плагіаті, йдеться у відповідному наказі відомства. Мова йде про докторку технічних наук Юлію Коваленко та кандидатку медичних наук Наталію Волошинович.

Що відомо про справу Юлії Коваленко?

Юлія Коваленко працює у Київському авіаційному університеті. У 2013 році вона захистила кандидатську дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук. У липні 2025 року науковиця захистила докторську дисертацію у Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій у Києві. Після цього вчена рада закладу присвоїла їй ступінь доктора технічних наук.

Зверніть увагу! Втім, у вересні 2025 року до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти надійшла скарга на її кандидатську дисертацію. Її подав кандидат біологічних наук Олег Смірнов. У зверненні він зазначив, що у роботі виявили значний обсяг запозичень.

За його словами, плагіат містився на 70 із 96 сторінок основного тексту, що становить приблизно 73%. Зокрема, у текстах нібито змінювалися окремі слова, наприклад "майбутнього лікаря" замінювали на "майбутнього фахівця з інформаційної безпеки", а "медичний університет" – на "технічний університет". Також у скарзі йдеться про копіювання таблиць та можливі маніпуляції з числовими даними.

У лютому 2026 року атестаційна колегія МОН відмовила Коваленко у видачі диплома доктора наук, зазначивши, що дисертація повинна містити власні наукові результати автора та відповідати принципам академічної доброчесності.

Чому Наталію Волошинович позбавили ступеня?

Крім того, атестаційна колегія позбавила наукового ступеня кандидатки медичних наук Наталію Волошинович, яка працювала асистенткою кафедри акушерства та гінекології Буковинського державного медичного університету. Її диплом визнали недійсним через наявність текстових запозичень без посилання на джерела.

Скаргу на дисертацію Волошинович під назвою "Оптимізація тактики допоміжних репродуктивних технологій у пацієнток з поліпом тіла матки" подали до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти у жовтні 2024 року. Автор звернення, Олег Смірнов, заявив, що приблизно 74% роботи – це плагіат. За його словами, загалом йдеться про 81 сторінку тексту.

У скарзі також зазначалося, що частина текстів і таблиць дисертації збігається з матеріалами дослідження іншої науковиці – Людмили Івахової.

Важливо! Олег Смірнов звернув увагу і на те, що науковим керівником обох робіт був один і той самий фахівець – доктор медичних наук, професор та завідувач кафедри акушерства і гінекології Буковинського державного медичного університету Олександр Юзько. За його словами, станом на жовтень 2024 року вже було виявлено шість дисертацій із ознаками плагіату, виконаних під його науковим керівництвом.

