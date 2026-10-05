Несколько квалификаций и больше практики: правительство одобрило новый стандарт профессионального образования

Кабмин Украины утвердил новый стандарт профессионального образования. Теперь студенты смогут получить несколько профессиональных квалификаций.

Также особое внимание уделяется практике в процессе обучения. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в Telegram.

Что изменится в профессиональном образовании

Премьер отметил, что изменения в профессиональном образовании направлены, в частности, на подготовку квалифицированных специалистов, в которых нуждаются рынок труда и экономика страны.

Не менее 40% образовательной программы отводится на практическую подготовку. Студенты смогут получить до трех профессиональных квалификаций, а профессиональные колледжи получат больше автономии в формировании образовательных программ. Обучение будет интегрировано с европейской кредитной системой,

– уточнил высокопоставленный чиновник.

И добавил, что с 2027 года начнет действовать новая формула финансирования профессиональных колледжей. Каждое учебное заведение будет иметь базовое финансирование, а часть средств будет зависеть от результатов работы.

Новая формула учитывает спрос на профессии в области, набор студентов, трудоустройство выпускников и привлечение дополнительных средств. Чем лучше показатели, тем больше финансирования сможет получить учебное заведение,

– рассказал Корецкий.

Решение, по его словам, также является одним из показателей сотрудничества Украины со Всемирным банком.

Чиновник также сообщил о расширении академической мобильности.

Студенты смогут учиться и проходить стажировку непосредственно у работодателей. Преподаватели – преподавать и проходить стажировку в учебных заведениях и на предприятиях. Это даст больше практического опыта и обеспечит прямое сотрудничество профессиональных колледжей с работодателями,

– резюмировал он.

Ранее мы сообщали, что студентам профессиональных колледжей будут платить за работу во время практики.