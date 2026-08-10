МОН обновило государственные стандарты для школ, гимназий и лицеев

Правительство Украины утвердило изменения в постановлениях о государственных стандартах общего среднего образования. Это предусматривает обновление четырех государственных стандартов, утвержденных в 2011, 2018, 2020 и 2024 годах.

Эти изменения призваны привести нормативную базу в соответствие с действующим законодательством, расширить автономию учебных заведений и обеспечить плавный переход к профильному среднему образованию с 2027 года. Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины.

Что изменится для школ

Учащиеся завершат обучение по тому стандарту, по которому его начали

С 1 сентября 2027 года начнется внедрение профильного среднего образования. Тем не менее, ученики, начавшие обучение до внедрения "Новой украинской школы", смогут продолжить его по Государственному стандарту 2011 года. Так, они смогут без изменений завершить обучение по той программе, по которой его начали.

Закрепили украиноведческий компонент для детей за рубежом и на ВОТ

В государственные стандарты начального, базового и профильного среднего образования добавлены отдельные базовые учебные планы для классов и групп с украиноведческим компонентом. Так, на государственном уровне закреплена возможность обучения по программам с предметами по украиноведению для детей, находящихся за рубежом или на ВОТ.

Эти программы помогают детям сохранять связь с украинской системой образования и в то же время избегать чрезмерной нагрузки из-за одновременного обучения по двум полным программам.

Увеличили количество часов на историю и гражданское образование

В Госстандарте базового среднего образования увеличили количество часов на изучение истории и гражданского образования в 7–9 классах. Суммарное количество часов на эти предметы в базовом учебном плане увеличили на два часа.

Обновили нормы по инклюзивности и безбарьерности

Терминологию Государственного стандарта базового среднего образования привели в соответствие с современным законодательством в сферах инклюзивного образования и безбарьерности. В частности, обновили терминологию, касающуюся учащихся с особыми образовательными потребностями. Акцент перенесли с медицинского диагноза на определение функциональных трудностей, с которыми ребенок сталкивается во время обучения.

Госстандарт профильного среднего образования устанавливает общие учебные планы для различных типов учебных заведений

Базовые учебные планы будут общими для академических лицеев, профтехучилищ и колледжей, обеспечивающих получение профильного среднего образования. Это должно обеспечить единые подходы к организации обучения независимо от типа учебного заведения.

Для учреждений специализированного образования вводится отдельный базовый учебный план

В Госстандарте также появляется отдельный базовый учебный план для учреждений специализированного образования. Он предусматривает больше возможностей для углубленного изучения отдельных предметов, профильных курсов, курсов по выбору, факультативов и индивидуальных занятий.

Чтобы школы могли правильно организовать образовательный процесс с учетом всех этих изменений, в течение августа МОН Украины внесет соответствующие уточнения в типовые образовательные программы.